Ismét egyeztetnek a minimálbérről

A magyarok 52 százaléka a Fidesz–KDNP országos listájára szavazna egy most vasárnap tartandó választáson - derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatásából. Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatóját az ATV műsorában közölte: őt zsarolja az Angyal ügyvédje című blog. Molnár Zsolt mellett Őrsi Gergely, a II. kerület szocialista polgármestere is bejelentette, hogy megzsarolta az Angyal ügyvédje blog. A beszélgetésben során lehetséges szerzőként felvetődött Németh Gábor, az MSZP-közeli Egyenlítő blog korábbi szerkesztőjének neve. Németh Gábor az Index kérdésére tagadta, hogy köze lenne az Angyal ügyvédje bloghoz. Bősz Anett csatlakozott a Demokratikus Koalíció frakciójához - derült ki a parlament ülésén. A politikust a napokban választották meg Fodor Gábor helyére a Liberálisok elnökének. Szexuálisan zaklatták Papadimitriu Athina lányát a Színművészeti egyetem felvételijén. A színésznő az RTL műsorában beszélt arról, hogy legkisebb gyerekét egy nő zaklatta az intézményben. A Színház- és Filmművészeti Egyetem etikai bizottsága összegezte és lezárta a Gothár Péter elleni etikai eljárást, és egyöntetű döntést hozott, melynek értelmében Gothár oktatói szerződésének azonnali hatályú megszüntetését javasolja az SZFE vezetésének. Upor László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettes az Etikai Bizottság ajánlását elfogadta, Gothár Péter szerződését megszüntette. Ha nincs megegyezés a főpolgármester és a miniszter között, akkor az új kulturális törvény elfogadása után megbénulhatnak a színházak - mondta a parlamentben, napirend előtti felszólalásában Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke. Szabó Tímea a kulturális törvény kapcsán épp csak azt nem mondta, hogy elítélné a színházi zaklatásokat - reagált Rétvári Bence. A parlamenti államtitkár hozzátette: a kormány nem fogja elvenni a támogatásokat a kultúra területén, sőt, növelni is fogja. Zsarolásra biztatja a főpolgármestert színházügyben Hadházy Ákos. A független képviselő szerint Karácsony azzal tudná elérni, hogy a kormány ne vegye el tőle a színházigazgatók kinevezésének jogát, hogy megüzeni a miniszterelnöknek: ha ezt nem vonja vissza, nem lesz stadion és atlétikai világbajnokság sem. Az új színháztörvénnyel demokratikus módon kezelné a kormány a színházak évtizedes problémáit, például a finanszírozás kérdését - mondta Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke, a Nemzeti Színház igazgatója. Nem kell félni a színházak működését szabályozó új rendszertől - mondta a Thália Színház igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Kálomista Gábor emlékeztetett: pár éve a filmiparban is volt hasonló változás, akkor is sokan keltettek pánikot, később azonban kiderült, hogy a változás kiszámíthatóbb és tiszta viszonyokat eredményezett. Nem szűnik meg a Nemzeti Kulturális Alap, nem a kultúráért felelős miniszter nevezi ki a jövőben a színházigazgatókat és nem veszik el a forrásokat a független művészektől - jelentette ki Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Meneszti a Főtáv vezérigazgatóját, Mitnyan Györgyöt Karácsony Gergely főpolgármester - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Nem tántorítják el a nehézségek sem a hazai gazdálkodókat attól, hogy megvalósítsák terveiket. Gondolataik, ötleteik vannak, ezért a beruházások lendülete 2020-ban is tovább erősödhet - mondta Nagy István agrárminiszter a Magyar Nemzetnek. A zalaegerszegi járműipari tesztpálya közös vállalkozást hozott létre az osztrák AVL autóipari kutatóvállalattal - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az elektronikus kézbesítő rendszer bevezetése új korszakot jelent a postai szolgáltatások körében - hangsúlyozta Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Két inkubátorra is elegendő pénz gyűlt össze a családszervezetek adventi jótékonysági vásárán, amelyet december 1-jén tartottak a MOM Sportközpontban - közölte Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója. Erős anyaország nélkül a határon túli magyarság támogatása is több mint bizonytalan lenne - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt. A magyarságnak erőt kell merítenie múltjából - mondta Lőrinczi Zoltán nemzetközi ügyekért felelős államtitkár. Idén decemberben 150 Ausztráliában és Dél-Amerikában élő magyar fiatal érkezik Magyarországra az adventi időszakra a Rákóczi Szövetség diaszpóraprogramjának keretében - közölte Csáky Csongor, a szövetség elnöke. Az EU új Afrika-stratégiája nem lehet a migráció serkentésének dokumentuma - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Ferenc pápa váratlanul felkereste a vatikáni betlehem-kiállítást, amelynek az idén Magyarország a díszvendége. Késelés történt a müncheni főpályaudvaron - az áldozat egy 30 éves rendőr, aki egy kollégájával járőrözött, és éppen igazoltattak egy embert, amikor a támadó minden előzmény nélkül, hátulról rárontott. A müncheni 23 éves késelőt elfogták, az áldozatot kórházba szállították és megoperálták - állapota súlyos, de nem életveszélyes. Nem sikerült megállapodnia az ukrán és az orosz félnek a „normandiai négyek" párizsi csúcstalálkozójának keretében folytatott kétoldalú elnöki megbeszélésen az Ukrajnán keresztül Európába irányuló orosz gázszállításról. Elégedetten nyilatkozott a „normandiai négyeknek" a kelet-ukrajnai rendezésről megtartott csúcstalálkozója eredményeiről Vlagyimir Putyin orosz elnök. Négy hónap múlva újabb csúcstalálkozót tartanak a kelet-ukrajnai helyzet rendezéséről a „normandiai négyek” - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök. Az ENSZ Közgyűlése határozatban elítélte Oroszországot a Krím és Szevasztopol annektálásáért, és felszólította, hogy „azonnal" vonja ki onnan katonai erőit. Nem javult a közlekedési helyzet Franciaországban, ahol napok óta sztrájkolnak a vasúti és a közösségi közlekedésben dolgozók a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen. Három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Jean-Luc Mélenchont, a francia radikális baloldali Lázadó Franciaország párt vezetőjét hatósági személy elleni erőszak és garázdaság miatt. Az eddigi közlekedési és hírközlési minisztert, Sanna Marint választották Finnország új kormányfőjévé. Hatástalanítás közben felrobbant egy házilag készített, földbe rejtett pokolgép Törökországban - a török biztonsági erők két tagja meghalt, további hét tagja pedig megsebesült. Az Egyesült Államok az elmúlt 25 év legnagyobb hadgyakorlatára készül Európában - jelentette be Christopher Cavoli altábornagy, az Egyesült Államok Európában állomásozó szárazföldi haderejének parancsnoka. Az Egyesült Államok azt kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsától, hogy szerdai ülésén foglalkozzon „az észak-koreai provokációkkal" - jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivője. A 2016-os választási folyamatba történt orosz beavatkozás ügyében megindított eljárást ellentétesen ítéli meg az amerikai igazságügyi minisztérium belső vizsgálata és a William Barr miniszter által megbízott ügyvéd. Indul a jövő évi amerikai kongresszusi választásokon Pierce Bush, a néhai George H.W. Bush elnök unokája. Kevés a remény arra, hogy élve megtalálják azt a nyolc embert, aki eltűnt az új-zélandi Fehér-szigeten a vulkánkitörés után – közölték az új-zélandi hatóságok. Eltűnt a chilei légierő egy C-130 típusú szállítógépe 38 emberrel a fedélzetén. India több nagy városában százak tüntettek az ellen a törvénytervezet ellen, amely indiai állampolgárságot adna három, muszlim többségű szomszédos országból érkező, nem iszlám vallású bevándorlóknak. Egyelőre nem szabadulhat feltételesen sem az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű vádlottja, mivel a Szegedi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú döntést. Kevesebb baleset történt a vasúti átjárókban mint tavaly, de több volt köztük a halálos kimenetelű - közölte a MÁV. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Mezőkövesdi KC 37:26 A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség laboratóriumi eredmények manipulálása miatt négy évre eltiltotta Oroszországot az olimpiai és világbajnoki részvételtől. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek az Oroszország négyéves eltiltására vonatkozó határozata ellentétes az Olimpiai Chartával - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Magyar Antidopping Csoport valamennyi tokiói olimpiai szereplésre esélyes magyar sportolót a nemzetközi elvárásoknak megfelelően ellenőriz – közölte Tiszeker Ágnes, a szervezet vezetője. Babos Tímea a 25. helyen áll a női teniszezők idei kereseti rangsorában – a magyar játékos 1 541 943 dollárra tett szert ebben az évben a versenyek pénzdíjaiból.