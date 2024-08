Ismét egy kudarcos fővárosi látványberuházás

Újabb nem működő ivókúttal bővült Karácsony Gergely főpolgármester kudarcos fejlesztéseinek sora. Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy tavaly tél óta egy csepp víz sem jött a Keleti pályaudvar aluljárójában lévő ivókútból. Orrfacsaró szagát már messziről érezni, miután régen bebarnult csikkek árválkodnak benne. Azt, hogy mikor takarították utoljára, nem tudni, mint ahogyan azt sem, hogy valaha is működött-e egyáltalán az extrém hőségben különösen is fontossá váló ivókút.

