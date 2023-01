Ismét Amerikából vár pénzt Márki-Zay Péter a kampányához

Megosztás itt:

A bukott miniszterelnök-jelölt a január 15-i, jászberényi időközi önkormányzati választás kampányára kalapozik. Márki-Zay semmi kivetnivalót nem lát abban, ha megint külföldi magyarok támogatnák a mozgalmukat.

Özönlött a pénz a választási kampányban és még utána is a baloldalhoz Amerikából.

Nem politikai célokra, csupán a kultúra megváltoztatására használták a milliárdokat - magyarázkodott még a választás után is Márki-Zay Péter. Később aztán beismerte: politikai hasznot húztak a pénzből.

A politikus most a jászberényi időközi önkormányzati választás finanszírozásához újra anyagi támogatást vár jelöltjük számára. Közösségi oldalán jelezte: a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlaszámára kérik utalni az adományokat. Márki-Zay a Magyar Nemzetnek azt mondta, most is számítanak az Amerikából érkező pénzekre is.

Csakhogy Márki-Zayék jelöltjét, a jelenlegi polgármestert - a jobbikos Budai Lórántot még korábbi szövetségesük, a DK sem támogatja.

- A DK-val a mai napig szövetségben vagyunk, Gedei József, volt alpolgármester gondolta, hogy ő egy másik úton indul el

- vágott vissza később Budai Lóránt, aki több botrányba is belekeveredett. Októberben a német himnusz helyett a nácik dalszövegével köszöntötték a német testvérváros, Vechta polgármesterét. Majd

megbízást adott politikai ellenfele plakátjainak megrongálására, a kormánypárti polgármesterjelölt, Besenyi Orsolya plakátjait símaszkos alakok tépdesték le, akik végül mindent bevallottak.