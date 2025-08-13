Ismét a miniszterelnök megölésére buzdított egy férfi a közösségi médiában + videó

Internetes agresszió miatt feljelentést tett a Fidesz országgyűlési képviselője, miután ismét a miniszterelnök kivégzésére buzdított egy férfi a közösségi médiában. Budai Gyula elmondta: Magyar Péter megjelenése óta egyre több az ilyen és ehhez hasonló megszólalás. A képviselő azt is elmondta: ősszel jogszabály módosítást kezdeményez az országgyűlésben az internetes agresszió büntetési tételének három évre történő felemelése iránt.
Iskolakezdés együtt! címmel tizennegyedik alkalommal hirdetett országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is kétezer gyereket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben, mert családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket.
A 2025. július 27. napján "Magyar Péter agrárszakértője maffiamódszerrel szerezhetett magának birtokot + videó", című írásunkban valótlanul állítottuk és híreszteltük, hogy Kökény Attila zsarolással szerzett magának termőföldet, ami a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősül.