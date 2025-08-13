Ismét a miniszterelnök megölésére buzdított egy férfi a közösségi médiában + videó

Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei napilap cikkének főszereplője az egyik legveszélyesebb droggal kereskedett. Egészen addig a bizonyos napig, amíg egy rutinellenőrzésen le nem bukott.

A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat.

