Belföld

Ismét a kormánypárti szavazók brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában + videó

2025. augusztus 23., szombat 12:20 | Hír TV

A bejegyzést író férfi azt fejtegeti, hogy régebben milyen módszerekkel végezték ki a diktátorokat és hazaárulást is emleget.

  • Ismét a kormánypárti szavazók brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában + videó

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen
2
Ukrán zsarolás: Magyarország a célkeresztben
3
Trump két héten belül eldönti: Szankciók, vámok vagy totális fordulat az ukrán-orosz háborúban
4
Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó
5
CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról
6
Vezércikk – Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket + videó
7
Égen-földön keresik a 12 éves Kozák Szántinót
8
„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump
9
Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó
10
Monitor – Von der Leyenék vállat vontak, Trump felháborodott a Barátság-vezeték szétlövése után + videó

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kocsis Máté - Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát

Kocsis Máté - Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát

 Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz. - írja a politikus a Facebook bejegyzésében.
