Ismert pornószínésznő a Tisza Párt Fejér vármegyei vezetője + videó

A hölgy Valentina Gardell művésznevű pornószínésznő, aki civilben Róka Réka, a Tisza Párt politikusa. A Ripost tárta fel, hogy Magyar Péterék pártjának Fejér vármegyei vezetője korábban felnőttfilmes karriert futott be. A lap azt írja: "bevállalós, sokoldalú felnőttfilmes volt, aki nem riadt vissza a durvább, másokat taszító akcióktól sem."

A nőt már többször is látták Magyar Péter mellett Brüsszelben, de közösségi oldalán is aktívan támogatja a Tisza Pártot. Magyar Péter a pártja nagykanizsai kongresszusán külön kiemelte a nő „odaadó”, „kitartó”, „fáradhatatlan” munkáját, és még egy oklevelet is adott neki. A Ripost úgy tudja, hogy Magyar Péter azt is megígérte neki, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle, így biztosítva be a jövőjét a politikában.