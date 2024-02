Ismert antifa aktivista volt a józsefvárosi Fidesz-iroda rongálója + videó

Megosztás itt:

A rendőrség által közzétett felvételen is látható, hogy egy férfi vasrúddal a kezében törte be a helyiség ajtajának üvegét, amitől a több mint száz ezer forintos kár keletkezett. A férfit időközben azonosította és elfogta a rendőrség, aki részben beismerte a bűncselekmény elkövetését.

Azt már a Pestisrácok írta meg, hogy a húszas éveiben járó férfi egy ismert hazai antifa aktivista, aki nem kizárt, hogy tagja lehet a Jámbor András országgyűlési képviselő nevével fémjelzett szélsőbaloldali Szikra Mozgalomnak is.

Mára hivatalosan is kiderült, amit eddig is tudtunk: szélsőbaloldali antifa bűnöző verte szét a józsefvárosi Fidesz irodát - erősítette meg a gyanút közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté azt írta, internetes összevetésekből kiderül, hogy az elkövető Jámbor András és Pikó András 8. kerületi baloldali polgármester aktivistája. Ezt Jámbor András is elismerte, közösségi oldalán azt írta : A Szikra Mozgalom tagja volt az elkövető, akit már kizártak.

Szintén köze volt a Szikra Mozgalomhoz az egy évvel ezelőtti budapesti antifatámadás egyik elkövetőjének. Egy magyar és külföldi szélsőbalos kommandó hátulról, minden figyelmeztetés nélkül támadott meg járókelőket, akikről pusztán a ruházatuk alapján azt gondolták, hogy neonácik.

Bejárták a világsajtót ezek a felvételek, amikor a csoport egyik tagját, az olasz Ilara Salist arcán széles mosollyal és kezén bilincscsel vezetik be a bíróságra. Emiatt mai napig támadja az olasz baloldal hazánkat, és mindenféle álhíreket terjesztenek az antifa támadó állítólagos sanyarú börtönviszonyairól.

Nincs az az ideológia, nincs az a neokommunista ideológia amit az antifa vall, amely indokolhatná azt, hogy bárki erőszakkal emberekre az utcán rátámad ." - ezt az egyéves évforduló kapcsán nyilatkozta a HÍRTV-nek a Belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence emlékeztetett, ennek a mozgalomnak eszköze az erőszak, célja pedig a társadalom szétverése.

"Az antifa-mozgalomnak velejárója az erőszak, ők úgy gondolják, hogy nekik erőszakot alkalmazni szabad. A céljuk az, hogy a jelenlegi társadalmi rendet lebontsák. De hogy helyette mit tennének arról különösebb elképzelésük nincsen, csak az anarchia és a hatalomnak a felszámolása."

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy ennek a mozgalomnak Magyarországon egy politikai kinövése is van, Jámbor András országgyűlési képviselő személyében.