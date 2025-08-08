Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt + videó

Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt - reagált Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban a Tisza Párt elnökének arra a kijelentésére, hogy az Otthon Start program miatt 20 százalékkal nőnek majd a lakásárak. A Miniszterelnök kiemelte: akik támadják ezt a programot, azok még nem csináltak ilyet, emiatt pedig nem is értik.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Árvizek tekintetében Magyarország Európa egyik legveszélyeztetettebb országa, mert a területének 23 százaléka árvízveszélynek kitett, de a 4157 kilométeren meglévő "gátjainkkal Európa élvonalában vagyunk, megelőzzük" Hollandiát is - közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára pénteken a Vas vármegyei Szentpéterfán.