Iskolásoknak kampányolt a fideszes képviselő

A méhnyakrák megelőzéséről szóló előadás helyett a borsodi fejlesztésekről beszélt iskolásoknak Csöbör Katalin. A fideszes országgyűlési képviselő egy miskolci gimnáziumban tartott előadást, de a betegségről kevés szó esett. Annál több hangzott el a Diósgyőri Stadionról vagy az egészségügy kiváló helyzetéről. A Jobbik helyi frakcióvezetője szerint Csöbör Katalin átlépett egy határt azzal, hogy egy iskola falai közé vitte be a kormánypropagandát.

Csöbör Katalin tartott előadást egy miskolci gimnázium 11. és 12. évfolyamának. A képek a politikus Facebook-oldalán jelentek meg. A 18. életévüket betöltött – vagyis áprilisban első szavazó – diákokat eredetileg egy méhnyakrákról szóló programra hívták meg a Nő A Siker Alapítvány rendezésében, amelynek fővédnöke a fideszes országgyűlési képviselő. A 444.hu cikke szerint azonban a politikus egészségvédelmi előadás helyett főként a miniszterelnökről, a Diósgyőri Stadionról és a Borsod megyei fejlesztésekről beszélt, az utána következő előadó pedig a magyar egészségügy helyzetét méltatta.

A miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban ma éppen nyelvvizsga zajlott. A diákok közül többen is hallottak Csöbör Katalin előadásáról, de egyikük sem akart nyilatkozni. Egy felháborodott szülő arcát nem vállalva viszont azt mondta, szerinte nem az iskolában kellene keresni a szavazókat.

„Szülőként engem nagyon felháborított ez az eset ebben az iskolában, én úgy gondolom, hogy a kampány elég mocskos lesz még majd áprilisig, nem kellene ebbe az iskolás gyerekeket bevonni. Akár 18 évesek, akár nem. A választókat ne itt keressük.”

A Jobbik miskolci frakcióvezetőjét több érintett szülő is megkereste az előadás miatt. Jakab Péter szerint Csöbör Katalin visszaélt a hatalmával, és egy egyébként fontos ügy mögé bújva kormánypropagandát vitt be egy iskola falai közé.

„A tegnapi nap folyamán levélben kerestem meg a Klebelsberg Intézményfenntartót, hogy adjon magyarázatot a történtekre, másrészt azt árulják el, hogy hogyan akarják biztosítani azt, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, politikus ne kampányolhasson egy iskola falain belül. Én azt gondolom, hogy mindennek van határa, a kampánynak is. Az iskola kerítése például egy ilyen határ, amit nem illik és nem is szabad egy politikusnak átlépnie, Csöbör Katalin mégis megtette” – fogalmazott a politikus, aki úgy tudja, Csöbör Katalin már több miskolci iskolában tartott hasonló előadásokat. A Fidesz politikusát is kerestük, kérdéseinkre azonban adásunkig nem kaptunk választ.