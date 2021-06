Iskola, óvoda, ki a csoda jár oda? (Videó)

179 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 385-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 889-re emelkedett. Már 5 millió 297 ezer embert beoltottak, közülük 4 millió 73 ezren a második dózist is megkapták. Az oltásoknak köszönhetően véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma Magyarországon - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: másik típusú oltóanyagot kaphatnak a háziorvos javaslatára azok, akiknél az első oltás után komoly reakció lép fel. Nagyon komoly terhelésen van túl a magyar egészségügyi rendszer - mondta Bognár Zsolt, a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az országos patikanap alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a gyógyszerészeket, kiemelve helytállásukat a koronavírus-járvány elleni védekezés során. Tavaly év végén magyarul adott interjút egy török sajtó-orgánumnak a főpolgármester. A felvétel szerint Karácsony Gergely tolmács segítségével válaszolt az őt angolul kérdező török újságírónak. Karácsony Gergely foglalkozhatna azzal is, amire megválasztották a budapesti polgárok - hangsúlyozta Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorban. Megsérült a Hír TV riportere a hétfői DK-s szentendrei utcafórumon. Kolléganőnket egy DK-s aktivista akkor taposta meg szándékosan, amikor interjút akart készíteni Gyurcsány Ferenccel. Az erőszak következményeként a riporter jobb bokája belilult, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A magyar válogatottat és annak szurkolóit sértegette Niedermüller Péter DK-s polgármester. A politikus arra reagált, hogy a magyar csapat tagjai nem térdeltek le a kezdés előtt, amire a nézők a szép volt fiúk rigmussal reagáltak. Magyarország kormánya nemcsak beszél róla, hanem tesz is a továbbtanulás támogatásáért - mondta Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Minden magyar számít, legyen gazdag vagy szegény, szülőkkel vagy szülők nélkül, trianoni határon belül vagy kívül élő. A kormánynak mindenkiért felelősséget kell vállalnia - hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár. A kormányzati válságkezelés nemzetközi összevetésben is kimagasló eredményességét mutatja, hogy az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a foglalkoztatás 2021 első negyedévére - mondta Bodó Sándor államtitkár. Tizenöt milliárd forintos fejlesztési forráshoz jut a hazai ruha- és kreatív ipar - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A KKV Start Innováció pályázat harmadik, utolsó szakaszában közel 3 milliárd forintnyi támogatást ítéltek oda mintegy 170 projekt számára - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. 219 ezer forintot kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek nem jogosultak a bértámogatásra - jelentette be az ITM parlamenti államtitkára. Schanda Tamás elmondta: az egyszeri támogatás mintegy 100-120 ezer érintettnek jár, többek között fodrászoknak, kozmetikusoknak, idegenvezetőknek, vagy előadóművészeknek. Minden magyar polgár nyugodtan hajthatja álomra a fejét, mert a magyar honvédek már most képesek és a jövőben még inkább képesek lesznek az ország és az itt élők biztonságát szavatolni - mondta Áder János köztársasági elnök. Csak a kereszténység köti össze az európai embereket - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Magyar Katolikus Rádió műsorában. Magyarország teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy támogassa Albániát az európai uniós tagság mielőbbi elnyerésében - mondta Orbán Viktor miniszterelnök miután Edi Rama albán kormányfővel tárgyalt Budapesten. Nyomás-gyakorlásnak tartja a Fidesz külügyekért felelős képviselője a német külügyminiszter nyilatkozatát, amely szerint az unió külpolitikai kérdéseiben egyhangú egyetértés helyet elég lenne minősített többséggel dönteni. Gál Kinga szerint Heiko Mass javaslata szembemegy az uniós alapszerződéssel, és lehetőséget teremtene arra, hogy a kisebb tagállamok érdekeit figyelmen kívül hagyhassák. Az afganisztáni szerepvállalás befejeztével Magyarországra, a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázisra érkezett kedd este az utolsó váltás kilenc katonája. Az afganisztáni volt az egyik legveszélyesebb katonai misszió, amelyben magyar katonák részt vettek - mondta a Magyar Honvédség parancsnoka az M1-en. Elfogadható kompromisszum született a Covid-igazolvány ügyében - mondta a Hír TV-nek Hidvéghi Balázs, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tartott vita után. A fideszes EP-képviselő szerint a rendelet lehetővé teszi, hogy a tagállamok, az Egészségügyi Világszervezet vagy az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinát egyaránt elfogadják az uniós országok. A koronavírus elleni beoltást igazoló közös uniós tanúsítvánnyal az európaiak megbízható eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy biztonságos körülmények között kezdhessék meg nyári szabadságukat - mondta Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztos. Már több mint 174 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában kismértékben ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt több mint 1600 új beteget jegyeztek fel. Több száz, Iránnal szembeni amerikai szankció maradhat érvényben akkor is, ha Teherán és Washington visszatér a nukleáris megállapodás betartásához - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Izraeli rakétákat semmisített meg a szíriai légierő Damaszkusz fölött - jelentette az arab ország állami médiája. Egy emigráns szervezet szerint a légicsapásokban meghaltak szíriai katonák. Aknamentesítési munkálatokon dolgozó tíz munkást gyilkoltak meg egy támadás során az észak-afganisztáni Baglán tartományban. Őrizetbe vették a párizsi Bataclan koncertteremben elkövetett mészárlás egyik résztvevőjének anyját és további öt rokonát, akiket terrorizmus finanszírozásával gyanúsítanak - közölték francia igazságügyi források. A több mint száz országra kiterjedő akcióban a hatóságokat őrizetbe vettek 800 embert, több mint 48 millió dollár értékű készpénzt foglaltak le - jelentette be az Europol. Bűnösnek mondott ki a mexikói bíróság egy férfit, akit azzal vádoltak, hogy társával együtt meggyilkolta az AFP francia hírügynökség egyik újságíróját - jelentette be a latin-amerikai ország főügyészsége. Legalább 27-en haltak meg villámcsapásokban India keleti részén található Nyugat-Bengál államban - közölték helyi tisztségviselők. Szerdától a koronavírus ellen beoltott szlovák és magyar állampolgárok szabadon utazhatnak a két ország között - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ketten meghaltak, miután egy furgon a tilos jelzés ellenére vonat elé hajtott egy soproni vasúti átjáróban kedden - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Vonatnak ütközött egy személyautó Mezőtárkányban - tette közzé a Mávinform. Felújítási és karbantartási munkák miatt június 19. és július 18. között zárva lesz a Nyugati pályaudvar Budapesten. Barátságos labdarúgó mérkőzés: Magyarország - Írország 0:0 A részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott védőjét, Willi Orbánt választották a szezon legjobbjának az RB Leipzig szurkolói. Bronzérmet szerzett az Erdős Rita, Simon Sarolta kettős női váltóban a kairói öttusa-világbajnokságon. Indulhat a tokiói olimpián a tollaslabdázó Sárosi Laura - közölte a hazai sportági szövetség.