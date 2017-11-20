2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Iránytű: Továbbra is válságban az MSZP

Hír TV

2017. november 20., hétfő 13:18, frissítve: hétfő 13:18

Folytatódik a választásokig az MSZP válsága – a Jobbik-közeli Iránytű Intézet legfrissebb felmérése szerint így vélekedik a választók többsége.

A Magyar Nemzet megbízásából októberben készült kutatás adatai alapján az MSZP-tábor 60 százaléka bízik abban, hogy a párt új lendületet kap. Az optimistábbak közé tartoznak még a Demokratikus Koalíció szavazói is. A kutatásból az is kiderült, hogy Botka Lászlónak a miniszterelnök-jelölti posztról való visszalépése a többség szerint érdemben nem befolyásolta az MSZP helyzetét.

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Iránytű IntézetMSZPközvélemény-kutatás

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