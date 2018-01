Ipari parkot építenek Mezőkövesden

Elhagyatott, romos épület áll a kerítés mögött, a kapun lakat. Itt üzemelt 1980-ig a mezőkövesdi katonai reptér. A mellette lévő 20 hektáros területen hamarosan ipari park épül egy uniós pályázatnak köszönhetően.

Az 1,3 milliárdos beruházás keretében a már meglévő ipari parkot is fejlesztik, és a telephez vezető önkormányzati utakat is felújítják. A repülőtér melletti részt közművesítik, szolgáltatóházat és termelőcsarnokot építenek rá, a már működő ipari parkot pedig bevezetik a város szennyvízhálózatába. Mezőkövesd polgármestere nem tudott ma kamera elé állni. Az önkormányzat sajtóközleményt adott ki, amely szerint az iparterületek kialakításával a város a cégek működési feltételein javít.

Az egykori katonai laktanya melletti telken is ipari park lesz majd. A látszólag üresen álló épületbe a cégtáblák szerint 13 vállalkozás van bejelentve. A Jobbik helyi országgyűlési képviselőjelöltje úgy tudja, hogy a terület Pintér Sándor belügyminiszter cégének, az Immobil 2000 Kft.-nek a tulajdona. Lukács Attila korábban feljelentést tett amiatt, hogy a vételi szerződés alapján foglalkoztatási és ifjúságpolitikai célokat szolgáló vállalkozások szerinte semmilyen termelőtevékenységet nem folytattak.

„A feljelentést azzal utasította el a rendőrség, hogy az önkormányzatnak 250 millió forintos hasznot termelt az, hogy az Immobil 2000 Kft. megvette a területet tőlük. Ekkor feltettem a kérdést, hogy melyik az a normális piaci viszonyok mellett működő vállalkozó, aki ennyi pénzt ad ki egy beruházásért úgy, hogy közben semmiféle termelőtevékenységet nem folytat, tehát nincsen bevétele a területből. Én úgy látom, hogy most kapunk választ az akkor feltett kérdésre, mert ennek a területnek az értéke most az ipari park megépülésével most növekedni fog” – nyilatkozta Lukács Attila, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A megépülő ipari parkokat összesen 18 vállalkozás veheti igénybe. A telephelyek legkevesebb öt embernek adnak majd munkalehetőséget.