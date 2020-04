Interneten rendelt drogot, vádat emeltek ellene

2583-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg. Ezzel 280 főre emelkedett az elhunytak száma, 498-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma, de az eredményes védekezésnek köszönhetően sikerül laposan tartani a járványgörbét - emelte ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: 927 embert kezelnek kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen. Az igazolt fertőzöttek 57 százaléka nő, 43 százalékuk férfi. Minden eddiginél több, 1905 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt a hétvégén - hangsúlyozta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Orvosszakmai kérdésekben a kórházparancsnokok nem döntenek – hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Jelenleg több mint 2000 katona vesz részt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos különböző feladatokban, de ha szükséges akkor ezt a létszámot meg tudják kétszerezni - jelentette ki a honvédelmi miniszter. Karácsony Gergely felelőssége az ami Budapesten történik járványügyben - jelentette ki Tarlós István a Kossuth Rádióban. Az egykori főpolgármester azt mondta, hogy a mostani járványügyi szabályok alapján a városvezető saját hatáskörben intézkedik, így már nem tolhatja másra a felelősséget. Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője úgy látja, hogy nem követhető a főpolgármesteri rendeletalkotás, mióta Karácsony Gergely a koronavírus-járvány miatt nem hívja össze a Fővárosi Közgyűlést. A korai és szigorú intézkedéseknek köszönhető, hogy a Kolping Intézményfenntartó egyik idősotthonában sem jelent még meg a koronavírus - mondta az egyházi fenntartású szervezet főigazgatója. Az otthonokban folyamatos az orvosi jelenlét. Ha lesznek is könnyítések, bizonyos szabályokat be kell tartanunk - hangsúlyozta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Szlávik János közölte: a magyarok rendkívül fegyelmezetten tűrték a korlátozásokat. Beperli az operatív törzset a Demokratikus Koalíció azért, hogy elárulják: hány emberen végeztek eddig koronavírustesztet Magyarországon - közölte az ellenzéki párt igazgatója. A DK-s Sebián-Petrovszki László szerint nem annyi vizsgálatot végeznek, mint amennyi a hivatalos honlapon áll. Újabb botrány a Karácsony Gergely vezette Városházán: a korrupcióval vádolt kispesti szocialista polgármestert, Gajda Pétert bizottsági elnöknek akarják kinevezni - tudta meg az Origo. A házelnök szerint Soros György már meg sem próbálja elrejteni valódi szándékát, kendőzetlenül ír legújabb tervéről. Kövér László a Hír Tv Bayer show című műsorában a kettes számú Soros tervről azt mondta, a milliárdos pénzügyi megoldásainak súlyos következményei lehetnek az Európai Unióra nézve. Minden népesedési mutató javult Magyarországon - mondta a Kopp Mária Intézet elnöke a Hír Tv-nek. Fűrész Tünde hangsúlyozta: 2019 decembere és 2020 februárja között csaknem 23 ezer gyerekkel több született Magyarországon, mint az előző télen, ennek következtében a termékenységi arányszám is jelentős mértékben megugrott, erre 40 éve nem volt példa. Magyarország démonizálása tévút - ezzel a címmel jelent meg Varga Judit írása a Die Welt című hírportálján. Az igazságügyi miniszter arra reagált, hogy Michael Roth, a német szociáldemokraták vezető politikusa a lapban bírálta a magyar jogállamiságot. Varga Judit hangsúlyozta: a német Európa-ügyi miniszter téves állítása azt mutatja, hogy a magától értetődő értékek politikai eszközzé válnak és megosztottságot okoznak. Világszerte 2 971 639-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 206 542, a gyógyultaké pedig 865 925 volt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Gyógyultan távozott a kórházból az utolsó SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beteg a közép-kínai Vuhanban - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos növekedést jelent az elmúlt hét átlagához képest. A járvány halálos áldozatainak száma 608-ra nőtt. Egy nap alatt 492 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak Ukrajnában, köztük 101 egészségügyi dolgozót - közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter. A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik. Olaszországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 197 ezret, a járvány halálos áldozatainak száma 26 644-re emelkedett. Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek meg, de a gazdaság újraindítása elkerülhetetlenné vált Giuseppe Conte miniszterelnök szerint. Az Egyesült Királyságban meghaladta a 150 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében összesen több mint 20 ezren vesztették életüket. Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-vel 22 856-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Spanyolországban eddig csaknem 224 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járványnak 23 190 halálos áldozata van. Belgiumban átlépte a 46 ezret az igazoltan fertőzöttek száma, a járvány következtében több mint 7 ezren vesztették életüket. Hollandiában megközelítette a 38 ezret az igazoltan fertőzöttek száma, a járvány következtében 4475 elhunytat tartanak nyilván. Törökországban több mint 110 ezer fertőzöttről tudnak, a járvány következtében mintegy 2800-an vesztették életüket. Bevezethetik Németországban az otthoni munkavégzés jogát, a szövetségi munkaügyi és szociális minisztériumban már dolgoznak a törvényjavaslaton - mondta Hubertus Heil, a tárca vezetője a Bild am Sonntag című lapnak. Közös közleményben emlékezett meg Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az amerikai és szovjet katonáknak a második világháború végén az Elba folyó fölött megsérült hídon történt történelmi találkozásának 75. évfordulójáról. Az utóbbi évtizedek legnagyobb házrobbantását hajtották végre a bolgár fővárosban. Szófiában 1983-ban kezdték el építeni a sajtóközpontnak szánt, 17 emeletes épületet, de soha nem készült el. Mától kötelező a maszk, illetve az arcot eltakaró kendő vagy sál viselése a BKV járatain, a fővárosi boltokban és bevásárlóközpontokban, valamint csak így lehet igénybe venni a taxiszolgáltatásokat is 6 éves kor felett - közölte a BKV Zrt. Az interneten, bitcoinért rendelt kábítószert egy 21 éves férfi, vádat emeltek ellene - tájékoztat a Somogy Megyei Főügyészség. Budapesten letartóztattak egy férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem csökkentik egy XIII. kerületi áruház vásárlóinak számát, robbantással éri el célját - közölte a fővárosi főügyész. Közös megegyezéssel szerződést bontott Anel Hadzic bosnyák középpályással a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata. A mindennapi edzések során nehezen találja a motivációt Szabó Gabriella háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, aki az egyéves halasztás ellenére készül a jövő nyáron sorra kerülő tokiói játékokra, ahol elsősorban saját magának akar bizonyítani.