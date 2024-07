Gyalázkodó interjúja kapcsán mélyre ástak a balliberális politikus múltjában a PestiSrácok.hu munkatársai

Miután Göncz Árpád akkori államfővel közösen 2004-ben ő vágta le az utolsó centiket a sorkatonaság megszüntetésekor, semmit nem tett a beígért professzionális haderő létrehozásáért. Csupán az afganisztáni, iraki missziókra fókuszált, de arra sem hibátlanul, hiszen számos korábbi cikk és a kétségbe esett katonák beszámolója szerint rossz, hiányos felszereléssel küldték ki a magyar katonákat a pokolba. Mint emlékezetes, az első halálos áldozatot (Nagy Richárd szakaszvezető honvéd életét) követelő merényletet is Szenes működése alatt követték el az afganisztáni magyar misszió ellen, de ő indította útjára az áldozatokat követelő iraki bevetést is.

A honvédség külföldi misszióinak biztonságát durván veszélyeztető, a Magyar Honvédséget lejárató, annak megújulási programját humánpolitikai kísérletként gyalázó, az orosz-ukrán háború kockázatát bagatellizáló nagyinterjút adott az amerikai kormány által életre hívott Szabad Európa hírportálnak Szenes Zoltán, az MSZP-SZDSZ-kormány egykori vezérkari főnöke. Szenes gyalázkodása nemcsak azért pikáns, mert a nyugdíjas vezérezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori testületének és doktori tanácsának is tagja, hanem mert szóról szóra ugyanezek a vádak köszönnek vissza Magyar Péter kirohanásaiból. Arról nem is beszélve, hogy az egykori vezérkari főnök nevéhez fűződik a honvédség brutális leépítése, a működő harci járművek és fegyverek kiárusítása, továbbá egy sor korrupciógyanús beszerzés.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.