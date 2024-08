Intenzív turisztikai fejlesztés indul a Mátrában

Kiemelt projektek és más, támogatásra esetleg érdemes fejlesztési tervek is szerepelnek a Mátra aktív turisztikai fejlesztési programjában. A kiemelt projektek közé harminchárom tartozik a dokumentum alapján, ilyen a Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető közötti, 2375 méter hosszú, tíz személyt szállítani képest kabinos felvonó, valamint Mátraházán látogatóközpont kialakítása, a tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal való megtöltése (mászófal, játszóház, ökumenikus kápolna, szélcsatorna), a kilátók fejlesztése (felújítás, illetve egy műanyagpadlós körüljáró rész létesítése szerepel a tervek közt), egy 380 méter hosszú kékestetői lombkorona sétány kialakítása. A csúcsot jelző követ áthelyeznék a valódi csúcshoz közelebb, s zászlót is emelnének mellette, a lezárt részeket megszüntetnék. A síugrósáncot mélység fölé kilógó kilátóként hasznosítanák, az érkező lejtőn pedig szánkópályát létesítenének. Szintén szerepel a tervek között a mátraházi szánkópálya hóágyúval, felvonóval való fejlesztése, s szeretnének egy erdei legördülő pályarendszert is a már meglévő kerékpáros, rolleres pálya bővítésével, de a nagyobb downhill elemek mellőzésével.

