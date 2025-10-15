Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 15. Szerda Teréz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Intellektuális gyorstalpaló az ellenzéknek: Útmutató a valóság megértéséhez

2025. október 15., szerda 16:00 | Hír TV
kormány ellenzék szuverenitás kritika publicisztika filozófia gyűlölet magyar modell Magyar Péter Tisza Párt

A magyar ellenzék évek óta egyetlen dologból építkezik: a gyűlöletből. De mi történik, ha egy politikai mozgalom egyetlen programpontja a tagadás? Elemzésünkben – a politikai pszichológia és a józan ész eszközeivel – bemutatjuk, hogyan vezetett a gyűlöletalapú politika a totális intellektuális kiüresedéshez és erkölcsi csődhöz, és miért nem jelenthet soha valós alternatívát.

  • Intellektuális gyorstalpaló az ellenzéknek: Útmutató a valóság megértéséhez

A magyar ellenzék évek óta egyetlen dologból építkezik: a gyűlöletből. De mi történik, ha egy politikai mozgalom egyetlen programpontja a tagadás? Elemzésünkben – a politikai pszichológia és a józan ész eszközeivel – bemutatjuk, hogyan vezetett a gyűlöletalapú politika a totális intellektuális kiüresedéshez és erkölcsi csődhöz, és miért nem jelenthet soha valós alternatívát.

1. A diagnózis: A tagadás, mint politikai patológia

A modern magyar ellenzék – élén a legújabb messiás-jelölttel, Magyar Péterrel – nem egy politikai programmal, hanem egy pszichológiai állapottal írható le. Ez a "negációra épülő identitás" patológiája. Ahogy a filozófia is tanítja, aki önmagát valami ellenében határozza meg, az valójában annak a foglyává válik. Az "én az vagyok, aki nem Orbán" álláspont nem egy politikai vízió, hanem egy intellektuális csapda. Létrehoz egy fekete lyukat, egy szellemi vákumot, amely beszippant minden önálló, konstruktív gondolatot, és csak a tagadást, a rombolás vágyát hagyja meg.

2. A tünetek: Az intellektuális restségtől az erkölcsi csődig

Ez a patológia kézzelfogható tüneteket produkál, amelyeket, ahogy azt a mélyebben gondolkodó olvasóink is látják, nap mint nap tapasztalunk.

Intellektuális restség: Miért is kellene bonyolult stratégiákkal (lásd: Orbán Balázs posztja) vagy a gazdaság valós működésével foglalkozni, ha elég annyit kiabálni, hogy "propagandista"? A gyűlölet leegyszerűsít. Nincsenek árnyalatok, csak fekete és fehér. Nincs szükség érvekre, ha van ellenségkép.

Erkölcsi zűrzavar: Aki a családja legbensőbb bizalmát egy titkos hangfelvétellel elárulja egy politikai karrier reményében, attól milyen erkölcsi alap várható el a közéletben? Aki a mentelmi jog eltörlését ígéri, majd a sajátját védve Brüsszel szoknyája mögé bújik, az nem elveket, hanem érdekeket követ. A gyűlölet felmentést ad a következetesség alól.

Gyakorlati dilettantizmus: Aki egy egyszerű mobilapplikáció fejlesztésénél a támogatói adatait egy háborúban álló ország cégére bízza, majd a botrányt a "titkosszolgálatokra" fogja, az a gyakorlatban is bizonyítja: a romboláshoz ért, az építkezéshez nem.

3. A kontraszt: Építkezés a rombolás helyett

  • És amíg az ellenzék ebben a negatív spirálban vergődik, mit tesz a kormány? Épít. A különbség nem politikai, hanem filozófiai.
  • Míg az ellenzék a gyűlöletből él, a kormány a nemzeti büszkeségre épít (Nobel-díjasok, sportsikerek).
  • Míg az ellenzék a rombolásról beszél, a kormány a gyarapodást segíti (3%-os hitelek, gyárépítés, munkahelyteremtés).
  • Míg az ellenzék brüsszeli érdekeket szolgál ki, a kormány a nemzeti szuverenitást védi (a béke és a józan ész politikája).

Konklúzió: Mondj nemet a gyűlöletre!

A választás tehát ma Magyarországon nem egyszerűen pártok között dől el. A választás a rombolás és az építkezés, a tagadás és az alkotás között van. A gyűlölet talán képes tömegeket az utcára vinni, de soha nem volt képes egyetlen téglát sem a helyére tenni. A kérdés, amit minden, a hazájáért felelősséget érző választónak fel kell tennie, egyszerű: egy olyan országban akarunk élni, amit a gyűlölet tart össze, vagy egy olyanban, amit a közös alkotás? Mert gyűlöletből még soha nem épült semmi. Mondj nemet a gyűlöletre!

További híreink

Veszett rókát találtak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

Súlyos következményei lehetnek a portugál-magyar meccsnek

A portugálok kapitánya külön beszélt Szoboszlairól, Rossit klubedzőkhöz hasonlította

Kiara Lord bevallotta, számít-e a méret: „Mindenfélével szoktam dolgozni!”

Donald Tusk nagyon kínos helyzetbe került a lengyel válogatott vb-selejtezőjén + videó

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Egyetlen lépésre a szenzációtól: így áll most a magyar válogatott vb-selejtezős csoportja

Magyar Péter elvesztette a türelmét

További híreink

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Egy 17 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra: kőkemény ítélet született

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Erdogan nem bírja már nézni, amit Meloni művel – egy életre szóló fogadalomra próbálja rávenni az olasz kormányfőt
2
Egy 17 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra: kőkemény ítélet született
3
Mit szól ehhez Brüsszel? Trump a békecsúcson állt ki Orbán mellett + videó
4
Borsot tört a magyar válogatott Portugália orra alá – értékes 1 pont Lisszabonban
5
Amit a lisszaboni döntetlen valójában jelent a nemzetnek
6
Nem is szakértő? Kiderült, hogy ki bujkál a Testbeszéd csatorna mögött + videó
7
Miért nem érti a baloldal? Kovács Zoltán a diplomáciáról + videó
8
Kezdődik az Eurokupa, Törökország a magyar válogatott első ellenfele
9
Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár
10
Szijjártó Péter Moszkvából szólt oda az európai vezetőknek: az energiaforrások cseréje „őrültség”

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!