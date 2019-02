Inog Tóth Bertalan elnöki széke

HARRACH PÉTER: A BEJELENTETT HÉT PONTTAL NEM ZÁRULT LE A CSALÁDOK MEGSEGÍTÉSE. PALKOVICS LÁSZLÓ: A KORMÁNY SEGÍTENÉ A CSALÁDI VÁLLALATOK UTÓDLÁSÁT. JAKAB PÉTER JOBBIKOS KÉPVISELÕ SZERINT A CIGÁNYOK ZÖME LOP, A SZOBÁBA PISZKÍT ÉS NEM AKAR DOLGOZNI DERÜLT KI EGY KORÁBBI FELVÉTELBÕL. ELUTASÍTOTTA AZ ELLENZÉKI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK PANASZAIT A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG AZ MTVA-SZÉKHÁZNÁL TAVALY DECEMBERBEN TÖRTÉNTEK ÜGYÉBEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AKI A MIGRÁCIÓT TÁMOGATJA, AZ A TERRORISTÁK VISSZATÉRÉSÉT TÁMOGATJA M1. 37,5 MILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE A RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUMTÛZBEN ELHUNYT FÉRFI CSALÁDJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA. KÉRDÉSESSÉ VÁLT A MEDIA MARKT ÉS A TESCO TERVEZETT ÖSSZEFONÓDÁSA MAGYAR NEMZET. PÓTÁPI ÁRPÁD ÁLLAMTITKÁR: MINDEN MAGYAR GYERMEKNEK LEGYEN LEHETÕSÉGE MAGYAR ÓVODÁBA JÁRNI. IDÉN IS LEHET JELENTKEZNI AZ ÁPOLÓI ÖSZTÖNDÍJRA, AMELYNEK ÖSSZEGE HAVI NEGYVENEZER FORINT - KÖZÖLTE AZ ÁEEK. NAV: MÁRCIUS 18-IG AKÁR SMS-BEN IS KÉRHETÕ AZ SZJA-BEVALLÁSI TERVEZET POSTÁZÁSA. TÖBB MINT HARMINCEZER BEDÕLT DEVIZAHITELES VÁSÁROLHATJA VISSZA OTTHONÁT A BANKOKTÓL A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕN KERESZTÜL. LEZÁRULT A PAKSI ATOMERÕMÛ IDÕSZAKOS TÍZÉVENTE KÖTELEZÕ BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA - KÖZÖLTE AZ ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT EGYMÁSSAL A MI HAZÁNK MOZGALOM ÉS A MIÉP. TAVALY AZ ÁLLAM 1174 MILLIÁRD FORINTTAL KÖLTÖTT TÖBBET VILÁGGAZDASÁG. ÁDER JÁNOS: AZ ELMÚLT HÉT ÉVBEN DINAMIKUSAN ERÕSÖDTEK AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTTI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MONDTA AZ ÁLLAMFÕ BÉCSBEN, SZERDÁN. EGY ÁTFOGÓ SZLOVÁK NEMZETISÉGI TÖRVÉNY ELKÉSZÍTÉSÉRÕL DÖNTÖTTEK A SZLOVÁK-MAGYAR KISEBBSÉGI VEGYESBIZOTTSÁG ÜLÉSÉN SZERDÁN. NEM TÖRTÉNT ÁTTÖRÉS THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ ÉS JEAN-CLAUDE JUNCKER EURÓPAI BIZOTTSÁGI ELNÖK SZERDA ESTI BRÜSSZELI TALÁLKOZÓJÁN. JUNCKER ÉS MAY AZONBAN MEGÁLLAPODOTT, HOGY TOVÁBB FOLYTATJÁK A TÁRGYALÁSOKAT A BREXITRÕL. AZ EU-TAGÁLLAMOK ELFOGADTÁK TÁRGYALÁSI ÁLLÁSPONTJUKAT A FRONTEX MEGERÕSÍTÉSÉRÕL BRÜSSZELBEN SZERDÁN. NÉMET BÛNÜGYI HIVATAL: AZ ISZLÁM ÁLLAM MEGSEMMISÜLÉSÉNEK ELLENÉRE TOVÁBBRA IS NAGY A TERRORVESZÉLY NÉMETORSZÁGBAN. FRANCIAORSZÁG AZ ANTISZEMITIZMUS JOGI KATEGÓRIÁJÁT KITERJESZTI AZ ANTICIONIZMUSRA. SZIGORÍTOTTÁK CSEHORSZÁGBAN A LENGYELORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ MARHAHÚS ELLENÕRZÉSÉT. VARSÓ SZERINT CSEHORSZÁG NEM TÁJÉKOZTATOTT SZABÁLYOS MÓDON A LENGYEL MARHAHÚSBAN TALÁLT SZALMONELLÁRÓL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK MEGHÍVTA A FEHÉR HÁZBA ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK UTASÍTÁST ADOTT A VÉDELMI TÁRCÁNAK, HOGY DOLGOZZON KI TÖRVÉNYJAVASLATOT EGY ÛRHADSEREG FELÁLLÍTÁSÁRÓL. A FEHÉR HÁZ A KLÍMAVÁLTOZÁS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATAIT VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGOT HOZ LÉTRE. SZERGEJ SZKRIPAL VOLT OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK ANYJA BEJELENTETTE A MOSZKVAI RENDÕRSÉGEN, HOGY A FIA ÉS AZ UNOKÁJA ELTÛNT - INTERFAX. LEGKEVESEBB 69 EMBER ÉLETÉT KÖVETELTE MÁRA VIRRADÓRA A BANGLADES FÕVÁROSÁBAN, DAKKÁBAN PUSZTÍTÓ TÛZVÉSZ. EGY TEHERAUTÓ ÉS EGY KISTEHERGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA 86-OS KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. SZERDÁN 92 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KAUTZKY JÓZSEF JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ. JOGERÕSEN 18 ÉS 15 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A 2016-BAN ÉHEN HALT MÁSFÉL ÉVES GYÖNGYÖSI KISLÁNY SZÜLEIT. EGY TÓALMÁS FELÕL ZSÁMBOK FELÉ TARTÓ SZEMÉLYAUTÓ FÁNAK ÜTKÖZÖTT SZERDÁN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. ÕRIZETBE VETTEK A SZENTENDREI RENDÕRÖK EGY 36 ÉS EGY 59 ÉVES FÉRFIT KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEM ÉS KÁBÍTÓSZER BIRTOKLÁSA MIATT POLICE.HU. MEGSZÖKÖTT EGY FÉRFI HÁZI ÕRIZETÉBÕL BÁTONYTERENYÉN, HOGY DROGOT VÁSÁROLJON, A BÍRÓSÁG ELRENDELTE A LETARTÓZTATÁSÁT.