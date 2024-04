Innovációval a gyerekek életéért

Megosztás itt:

Az alkalmazással a gyermeket váró és kisgyermekes szülők, nagyszülők az okostelefonjukkal szakszerűen, mégis játékosan készülhetnek fel a gyerekekkel gyakran előforduló sürgősségi helyzetekre

Sikeresen elindult az MFB és a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány közreműködésével a kisgyermekes szülőket vészhelyzetekre felkészítő Mentő Márton alkalmazás. Az applikáció a fejlesztési bank és az alapítvány több éve tartó együttműködésének eredménye. Az MFB 2021-ben támogatta a Gyermekmentő egyik rohamkocsijának cseréjét, a szülők otthoni elsősegély ellátását segítő képzéseket finanszírozott, részt vett veszélyhelyzet esetén segítő videósorozat indításában, valamint támogatta a leggyakrabban előforduló problémákra választ adó Gyermekmentő kézikönyv szülőknek megjelenését. A kisfilmek és a könyv sikere adta az ötletet a Mentő Márton applikáció elkészítésére, melynek használatával felkészülhetnek a szülők egy baleset vagy betegség esetén felmerülő teendőkre, illetve a baj elhárítását interaktív eszközökkel gyakorolhatják.

Negyedévszázados gyógyítási tapasztalat

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány 1999-es alapítása óta több mint 60 ezer bajba jutott, beteg vagy balesetet szenvedett gyermek helyszíni ellátását végezte el. Az Országos Mentőszolgálat kötelékében a gyermekmentő kocsik az ország három régiójában, Budapesten, Miskolcon és Debrecenben sietnek a gyermekek segítségére. A szervezet negyedévszázados munkatapasztalatait a speciális szaktudás oktatójaként is megosztja. Orvosi szakkönyv kiadása, magas színvonalú szakmai kongresszusok megrendezése mellett a szakdolgozóknak és szülőknek is tartanak továbbképzéseket, de készítettek a YouTube-on bárki számára elérhető oktató videókat, és hiánypótló, a szülőknek, pedagógusoknak szóló részletes kézikönyvet is a gyermekmentésről.

Az életveszélyes állapotú kisgyermekek helyszíni ellátása és szállítása olyan különleges gyakorlati és műszeres felkészülést igényel, amelynek a Szent Márton gyermek-rohamkocsijai és gyermek-mentőorvosai felelnek meg, és segítik az Országos Mentőszolgálat munkáját. Az általános mentőorvosok ugyanis többségében felnőtt ellátásban dolgoznak, jellemzően kevés gyermekgyógyászati tapasztalattal. Gyermekkorban azonban teljesen más betegségekkel találkozhatunk, valamint náluk eltérő gyógyszereket, terápiát alkalmaznak, mint a felnőtteknél. A speciális szaktudásnak köszönhetően nagy igény van a gyermekmentőkre, akik tapasztalatukkal – felnőtt ellátásban dolgozó kollégáikhoz hasonlóan – mindennap életeket mentenek. A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 40 gyermekintenzíves orvosa 4 mentőegységgel évente 4 ezer feladatot lát el.

MIT TEGYÜNK: VÁLASZOLNAK A MENTŐSÖK?

Nézd meg a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat videóit, itt: https://www.mfb.hu/kik-vagyunk/szent-marton-gyermekmento-szolgalat-s2521

Ne rázd a gyermekedet!

A csecsemők megnyugtatása néha nehéz, a szülők olykor elveszítik a türelmüket, és megrázzák a gyereket. A rázással azonban a szülő akaratlanul életveszélyes sérülést okozhat: az agyállomány zúzódhat, és ez idegrendszeri sérülést okoz, vaksághoz, bénuláshoz, értelmi fogyatékossághoz vezethet!

A gyermekmentők tanácsa: Nem szégyen, ha elfáradtál, s úgy érzed, nem bírod tovább - kérj segítséget!

Sisakot fel!

Minden harmadik orvoshoz forduló gyermeknél a fej is sérült. A súlyos koponyasérülés idegrendszeri károsodást, bénulást, rokkantságot okoz. A kerékpározás közben szerzett agysérülések 90 százaléka megelőzhető a bukósisakkal. A sisakot mindig hordani kell! Bicikli, snowboard, síelés, rollerezés és görkorcsolyázás közben elengedhetetlen.

A gyermekmentők tanácsa: Olyan sisakot vegyél, ami sérülésmentes és nem régi; méretében most jó, nem nagyobb (ne olyat, amibe majd később belenő). Olvasd el alaposan a használati útmutatót! Állítsd be gondosan, úgy, hogy ne lötyögjön, ne álljon csálén! Tanuljátok meg a helyes használatot! Jó példát kell mutatni és a szülő koponyáját is kell védeni, hogy legyen, aki felneveli a gyereket – te is hordj fejvédőt!

Biztonságban az úton!

A baleseti sérülés a vezető halálok az egy évesnél idősebb gyerekeknél a fejlett világban. Ráadásul minden balesetben elhunyt kisgyermekre négy olyan túlélő jut, aki maradandó károsodásoktól szenved élete végig. Ezért szükséges megfelelő gyerekülés gondos használata minden úton.

A gyermekmentők tanácsa: A gyerekülés nem mindig passzol az autóhoz, olyat válassz, ami oda illik, nem mozog az ülésen, jól be lehet szerelni! Amíg tud és belefér, a gyerek olyan biztonsági ülésben utazzon, ami menetiránynak háttal szerelhető be. Miután ezt kinövi, a következő fokozat kell, amiben szintén van saját ötpontos biztonsági öv, háttámla, oldaltámaszok és állítható fejtámasz, nyakvédelem. Az ülések beszerelését pontosan el kell sajátítani, érdemes előre begyakorolni.

Gyümölcsöző hosszú távú együttműködés

Az alkalmazás elkészítését a videósorozathoz, a képzési programhoz az oktató videókhoz, illetve a kézikönyv megjelentetéséhez hasonlóan a Magyar Fejlesztési Bank támogatta – ezzel további platformon kapnak segítséget a szülők a gyermekek elsősegélynyújtásáról. Milassin Levente, az MFB Marketing és Kommunikációs igazgatója szerint a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány példát mutat mindennapi működésével, a gyermekek mentése iránti elkötelezettségével. A hosszú távú és eredményes kapcsolat fenntartása, és az alapítvány társadalmilag rendkívül hasznos kezdeményezéseinek felkarolása nem is lehet kérdés az MFB-nek. „Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk a mobilalkalmazás fejlesztéséhez. A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány és az MFB együttműködése révén létrejött applikáció valódi segítséget jelent minden szülőnek és gyermekek életét óvhatja meg. – hangsúlyozta Milassin Levente.

A mobilalkalmazás letölthető Androidra a Google Playből: https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.szentmartongyermekmento.mentomarton

IOS-re az Apple Store-ból: https://apps.apple.com/hu/app/ment%C5%91-m%C3%A1rton/id6476562317