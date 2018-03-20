2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

Inkább összetörték a miniszteri autót, csak ne kelljen válaszolni

Hír TV

2018. március 20., kedd 16:12, frissítve: kedd 16:41

Olyan elánnal próbált meg túljutni a főnökére váró kérdéseken Kósa Lajos sofőrje Pécsett, hogy még a szolgálati autót is meghúzta.

Az 1300 milliárd forintos pénzkezelési ügybe keveredett tárca nélküli miniszter a városházára tartott, de több újságíró és az Együtt képviselője is a kocsibejárónál várta. A parkolóhoz vezető útra először nem tudott behajtani a sofőr, ekkor húzta meg az autó egyik oldalát, végül elhajtott, és csak másodjára sikerült befordulni a járműnél jóval szélesebb átjáróba.

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