Szeptember közepéig bezárják pénztárukat a balatoni strandok, sőt, néhány település a strand kapuját is. A balatoni strandok túlnyomó többsége azonban a zárás után is látogatható, az idő függvényében a szolgáltatók is nyitva tartanak – írja a Csodalatosbalaton.hu.

A sétányként, illetve fürdőhelyként még használható, de már bezárt strandokon azonban figyelni kell arra, hogy már nem biztosítanak vízimentő-ügyeletet.