2018. április 15.,
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Ingyenesen, szabadon válthatnak nemet a portugálok

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2018. április 15., vasárnap 08:02, frissítve: vasárnap 08:55

Portugáliában szabadon lehet jogilag nemet váltani, miután a parlament megszavazta a liberalizációt.

18 éves kor felett ezentúl semmilyen szakvéleményre nem lesz szükség, a jogi nemváltoztatást az állampolgárok ugyanúgy ingyenesen kezdeményezhetik, mint a névváltoztatást. 18 éves kor alatt a szülők beleegyezése kell majd a jogi nemváltáshoz.

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