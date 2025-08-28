Keresés

Belföld

Ingyenes programokkal pezseg a Liget: koncert, futóverseny, gyerekszínház

2025. augusztus 28., csütörtök 07:44 | Magyar Nemzet
gyerekszínház Liget Futóverseny

A Városliget nyár végén és ősszel is változatos programokkal vár: szabadtéri koncertek, tánc, színház, sportesemények és családi bemutatók kínálnak kikapcsolódást minden korosztálynak.

  • Ingyenes programokkal pezseg a Liget: koncert, futóverseny, gyerekszínház

A nyár vége és az ősz kezdete sem jelenti a szabadtéri élmények végét a Városligetben. A Magyar Zene Háza udvarán szeptemberig folytatódik a népszerű Táncház a szabadban, de salsaestek, némajáték és koncertek is színesítik a programot. A legkisebbeket a Városligeti Gyerekszínház varázslatos meséi várják, míg a családok és állatbarátok számára a Liget Kupa tájfutó versenye és az agility nap kínál közös élményt. A programok ingyenesen látogathatók.

Magyar Zene Háza: izgalmas programok a szabadtéri színpadon

Szeptemberig tart a Táncház a szabadban. Az utolsó alkalmat, szeptember 11-én Farkas Zoltán Batyu néptáncművész, koreográfus tartja. 

Koraősszel is pezsgő hangulat várja a közönséget a Zene Háza szabadtéri színpadán a nagy sikerrel futó Salsa a Parkban című táncos programokon.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

