Ingyenes lesz az utazás kutyával és a kerékpárral is

– Minden józan gondolkodású embernek abszolút igénye, hogy társállattal, kutyával lehessen utazni – mondta lapunknak Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő Liga elnöke.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Fidesz fővárosi frakciójának javaslatára januártól a vármegyebérleteseknek, a diákoknak és a nyugdíjasoknak nem kell fizetniük a kutyájuk vagy a kerékpárjuk után a MÁV–Volán járatain. Szentkirályi Alexandra a Fővárosi Közgyűlésnek is előterjesztette a javaslatot, amit az elfogadott, így a BKK járataira is érvényes lesz a változás.

Szilágyi István szerint azonban felmerül a kérdés: mennyire ismerik a gazdák kutyájukat?

Szerinte annak, aki nem utazott még tömegközlekedési járművön a házi kedvencével, fontos figyelnie az állatot, hogy mennyire szokatlan és idegen neki az új közlekedési eszköz.

