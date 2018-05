Ingyen virsli és színpad nincs, csak lufi a szoci majálison

Nincs ingyen sör és ingyen virsli sem az MSZP idei, városligeti majálisán. Mivel a párt vezetése az április 8-i választás után lemondott, a beszédek is elmaradnak. A szocialisták rendezvényén sátrakban tartanak fórumokat oktatási, egészségügyi és nyugdíj témában.

„Rengeteg feladatunk van, hiszen vannak időközi választások, lesz egy Európai Parlamenti választás, lesz egy önkormányzati választás. Azok a választók, akik a változásra szavaztak – nem feltétlenül az MSZP–Párbeszédre, hanem a változásra – most őket kell egybe tartani, az ő hitüket kell fenntartani. Ez pedig csak úgy fog menni, hogyha együtt készülünk ezekre a választásokra. Most ezen fogunk dolgozni, a mai nap pedig valahol a vigasztalódás napja is, hiszen mi sem erre a választási eredményre számítottunk” – nyilatkozta Tóth Bertalan a párt országgyűlési képviselője.

Az LMP a korábbi évektől eltérően a Filozófusok kertjében, a Gellérthegyen tartja május 1-i rendezvényét. Az ökopárt eseményén délelőtt csak néhányan voltak, délután pódiumbeszélgetésekkel várják az érdeklődőket. Csárdi Antal, az LMP megválasztott országgyűlési képviselője szerint nincs üzenetértéke, hogy nem a Városligetben, a többi párttól elszakadva majálisoznak.