Ingyen telkeket kínálnak azoknak, akik családot alapítanának

2018. OKTÓBER 25., CSÜTÖRTÖK BÉCSBE KÖLTÖZIK DECEMBERBEN A CEU, A KÖVETKEZÕ TANÉVTÕL A MESTERKÉPZÉSEKET AZ OSZTRÁK FÕVÁROS ÚJ KAMPUSZÁBAN BIZTOSÍTJÁK. A KORMÁNYSZÓVIVÕ SZERINT BUDAPESTEN MARAD AZ INTÉZMÉNY, BLÖFFNEK NEVEZTE A CEU BEJELENTÉSÉT. AMERIKAI NAGYKÖVET: A HOSSZÚ BIZONYTALANSÁG NEM FENNTARTHATÓ EGY OKTATÁSI INTÉZMÉNY ESETÉBEN. LMP: A CEU ÜGYE EGY POLITIKAI LESZÁMOLÁS. AZ ELLENZÉK IS ELÍTÉLI JEAN-CLAUD JUNCKER KIJELENTÉSÉT, MERT EURÓPAI ÜNNEPNEK NEVEZTE ERDÉLY ROMÁNIÁHOZ CSATOLÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁT. DEMETER MÁRTA NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁT KEZDEMÉNYEZTE KÖVÉR LÁSZLÓNÁL KÓSA LAJOS. GULYÁS GERGELY: A CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER BÕVÍTÉSÉRÕL DÖNTÖTT A KORMÁNY. A 10 MILLIÓ FORINTOS, KEDVEZMÉNYES KAMATTÁMOGATÁSÚ KÖLCSÖNT A KÉTGYERMEKES CSALÁDOKRA IS KITERJESZTI. DK: MEGTAKARÍTÁS HELYETT ELADÓSÍTJA A CSALÁDOKAT A CSOK KIBÕVÍTÉSE. INGYEN TELKEKET KÍNÁLNAK BALASSAGYARMATON AZOKNAK, AKIK HELYBEN SZERETNÉNEK CSALÁDOT ALAPÍTANI. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE TÁMOGATNÁ AZ ÚGYNEVEZETT CSOPORTPRAXISOK KIALAKÍTÁSÁT AZ ALAPELLÁTÁSBAN. NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA. NFSZ: 6,5 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA MAGYARORSZÁGON EGY ÉV ALATT. NOVÁK KATALIN: FOLYAMATOSAN NÕTT AZ ÖRÖKBEFOGADÁS, 2010-17 KÖZÖTT 36 SZÁZALÉKOS EMELKEDÉS VOLT. ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET: A KUTATÁSOK SZERINT MAGYARORSZÁGON MINDEN ÖTÖDIK NÕ ÉRINTETT KAPCSOLATON BELÜLI ERÕSZAKBAN. A NÉBIH EGY ÚJ ADATBÁZISBAN GYÛJTI A JOGSZERÛTLENÜL FELADOTT TÛZIFAHIRDETÉSEK ADATAIT VG.HU. HATÁRVÉDELMI SEGÍTSÉGET AJÁNLOTT A MAGYAR KORMÁNY HORVÁTORSZÁGNAK, MIUTÁN MIGRÁNSOK TÖRTÉK ÁT BOSZNIA ÉS HORVÁTORSZÁG HATÁRÁT. AZ EURÓPAI PARLAMENT FEGYVEREMBARGÓ BEVEZETÉSÉT JAVASOLJA SZAÚD-ARÁBIÁVAL SZEMBEN. ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK ÖLHETTEK MEG EGY 16 ÉVES OLASZ KISLÁNYT RÓMÁBAN. SZAVAZATI JOGOT KAPNAK A FOGYATÉKKAL ÉLÕ NAGYKORÚ FRANCIA ÁLLAMPOLGÁROK. AZ OPIÁTFÜGGÕSÉG MEGFÉKEZÉSÉRÕL, KÉTPÁRTI TÁMOGATOTTSÁGGAL ELFOGADOTT TÖRVÉNYT ÍRT ALÁ DONALD TRUMP. LÖVÖLDÖZÉS VOLT KENTUCKY EGYIK KISVÁROSÁBAN, AZ ÁMOKFUTÁSNAK KÉT HALÁLOS ÁLDOZATA VAN. NÉMET KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: KOCKÁZATOS A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK HASZNÁLATA TÖRÖKORSZÁGBAN, A TÖRÖK KORMÁNY MEGSÉRTÉSE MIATT BÜNTETÕELJÁRÁS IS INDULHAT. LEGKEVESEBB 10 ISKOLÁS MEGHALT, TOVÁBBI 16 PEDIG ELTÛNT A HOLT-TENGER ÁRADÁSA MIATT JORDÁNIÁBAN. HÁROM SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE NAGYKANIZSÁN, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT. EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTAS ÉS OROSHÁZA KÖZÖTT A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY VONAT EGY SZOMBATHELYHEZ KÖZELI VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, A KOCSI VEZETÕJE MEGSÉRÜLT. TÖBB EMBER HALÁLÁT OKOZÓ KÖZÚTI BALESET GONDATLAN OKOZÁSÁNAK VÉTSÉGE MIATT 2 ÉV 6 HÓNAP FOGHÁZRA ÍTÉLTEK EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRT DEBRECENBEN. ISMÉT REKORD ALACSONY VOLT A DUNA VÍZSZINTJE BUDAPESTNÉL, 38 CENTIMÉTERES MAGASSÁGOT MÉRTEK. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS NÉMET REPESZGRÁNÁTOT TALÁLTAK A DUNA MEDRÉBEN, A MÛEGYETEMNÉL. BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTI A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL.