Ingyen igényelhetnek segélyhívó eszközt a 65 év felettiek

Európában is egyedülálló kezdeményezést hívott életre Magyarország Kormánya, amikor létrehozta a Gondosóra programot. Az órához hasonlító segítségkérő eszköz minden 65 év feletti honfitársunknak ingyenesen igényelhető, amennyiben saját otthonukban élnek.

Az eszközzel elérhető a 0-24 órás diszpécserszolgálat is, amelyen kétoldalú kommunikáció folytatható. A diszpécserek baj esetén azonnal értesítik a hatóságokat és a megadott kontaktszemélyeket.

A programmal kapcsolatban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a következőket mondta: Magyarország kormánya mindig kiáll a nyugdíjasokért. Háborús időkben is megvédjük a nyugdíjakat, garantáljuk az inflációkövető nyugdíjemelést és sikerült visszaépítenünk a 13. havi nyugdíjat is, amit a baloldal vett el az idős emberektől. Ugyanilyen fontos az is, hogy gondoskodjunk a nyugdíjasok biztonságáról. Magyarország kormánya ezért indította el az Európában egyedülálló Gondosóra programot. Ez a szolgáltatás ingyenesen igényelhető és havidíjmentés. Minden 65 év feletti honfitársunk kérheti, aki szeretné, hogy a nap 24 órájában biztonságban legyen. A gondosóra biztonságot ad a nyugdíjasnak, nyugalmat a hozzátartozónak.

A jelzőeszköz víz- és ütésálló, erősebb ütést vagy esést érzékelve automatikusan jelzést ad a diszpécser szolgálatnak. A megfelelő töltöttségről az időseknek kell gondoskodni, viszont az eszköz jelzi is, ha már merülőben van.