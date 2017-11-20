2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Ingyen dolgoztatott diákokat a fideszes polgármester

Hír TV

2017. november 20., hétfő 08:49, frissítve: hétfő 09:10

Ingyen dolgoztatta saját éttermében a diákokat Szihalom fideszes polgármestere – tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap szerint a Bóta József által létrehozott egri alapítványi iskola szakács- és pincértanulóinak a saját maga által üzemeltetett étteremben, kávézóban kellett munkát végezniük szakmai gyakorlat címén, ráadásul olykor az előírt hét-nyolc óránál hosszabb időtartamban. A kormánypárti politikus a lapnak azt mondta: minden törvényi előírást betartottak, a Magyar Nemzet azonban úgy tudja, Bóta József magániskolája 30 millió forinttal tartozott az államnak, mert nem létező diákok után is felvette az állami normatívát. Bóta Józsefet az adóhivatal 2021-ig eltiltotta a cégvezetéstől, és rendőrségi feljelentést is tettek az általa létrehozott iskola működése miatt.

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Bóta JózsefSzihalom

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