Ingatlannal fizetett a DK a Momentumosnak?

Igen magas áron sikerült eladnia Déri Tibornak az egykori lakását, ám a jutányos értékesítés nem az ingatlanpiacnak, hanem az újpesti polgármester – mondjuk úgy – jó kapcsolatai miatt volt lehetséges. A PestiSrácok egyik informátora szerint a Pannon Work cégcsoport csapott le az ingatlanra, amelynek több vezetője is híres számlagyáros.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egyes rossz nyelvek szerint nem a véletlen műve, hogy Déri Tibor akkor jött rá, hogy nem érdekli már a politika, miután új, luxuslakásába költözött.

Újpest egykori momentumos polgármestere, aki aztán a DK-nál kötött ki, egy kicsi, földszinti munkáslakásból a kerület egyik legdrágább, újépítésű lakóparkjába költözött nemrég, majd egy hónappal később bejelentette, már nem igazán érdekli a kerületi politika, így nem indul újra a választásokon. Déri Tibornak szerencsére sikerült találnia valakit maga helyett: újdonsült pártjának, a DK-nak helyi alpolgármesterét, Trippon Norbertet indítja a baloldal június 9-én.

A dátumok összevetése azonban egészen más megvilágításba helyezik Déri Tibor megvilágosodását a politikáról és kiderül, hogy Déri éppen 2022 augusztusában cserélte le régi építésű ingatlanát egy nívós, elitlakásra. A csere után egy hónappal aztán bejelentette, családi okokra hivatkozva nem indul újra a polgármesteri székért.

De ki lehet az előző lakás vevője? A Csokonai utcai ingatlant a Pannon-Work Consulting Kft. vásárolta meg, amelynek a felügyelőbizottsági elnöke, Haraszti Gábor, aki a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda oszlopos tagja, amely ügyvédi iroda egészen véletlenül az újpesti önkormányzat megbízásában áll. Feltételezhető, hogy Trippon Norbert egy házon belüli DK-s cég kedvező vásárlásával vehette rá Déri Tibort a visszalépésre.

Déri Tibor szerint viszont mindez csak „konteózás”.

A PestiSrácok egy informátora szerint Déri lakásának vevője, a Pannon-Work Zrt. több vezetője is érintett egy most már bírósági szakban lévő, súlyos büntetőeljárásban. A Pannon-Work Zrt. ügyvezetője, Homonnay Géza és tíz társa ellen vádat emeltek költségvetési csalás gyanúja miatt, jelenleg a vádlottak kihallgatásánál tart az eljárás. A vád szerint az újpesti kapcsolatokkal is rendelkező cég olyan uniós pályázati pénzeket tett zsebre, amelyekből hátrányos helyzetű térségekben kellett volna munkahelyeket teremteni: valós teljesítés helyett azonban csak a számlák maradtak. Épp úgy, ahogy a hídpénzbotrányban is.

A Fővárosi Törvényszék tárgyalási jegyzékéből az is kiderül, hogy a napokban hallgatják meg mind a tizenegy vádlottat. Az ügyészség indítványozása szerint P. E.-re négy év letöltendő börtönbüntetést kértek, ha elismeri bűnösségét, míg Homonnay Gézának egy év kilenc hónap börtönt helyezetek kilátásba, négy évre felfüggesztve, ám ezt egyikük sem fogadta el.

