Informátor: A pénzért és a hatalomért bármire képes az ellenzék

ELKAPTÁK A RENDÕRÖK AZT A RABOT, AKI EGY ÕR FEGYVERÉT MEGSZEREZVE MEGSZÖKÖTT A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKRÕL. A FÉRFI SZERZETT EGY AUTÓT, ÉS AZZAL MENEKÜLT ÚJPALOTA IRÁNYÁBA. A PÓLUS CENTER KÖZELÉBEN ÚJABB AUTÓT AKART SZEREZNI, DE AZT A BENNE ÜLÕ FÉRFI MEGAKADÁLYOZTA. A RAB GYALOG AKART ELMENEKÜLNI MIKÖZBEN LÖVÉSEKET ADOTT LE, MIRE A RENDÕRÖK TÖBBSZÖR MEGLÕTTÉK, MAJD A MENTÕK ELSZÁLLÍTOTTÁK A HELYSZÍNRÕL. A PÉTERFY KÓRHÁZBAN STABILIZÁLTÁK A RAB ÁLLAPOTÁT, JELENLEG AZ INTENZÍV OSZTÁLYON ÁPOLJÁK - KÖZÖLTE BODZAY TAMÁS ORVOSIGAZGATÓ-HELYETTES. NEM HIBÁZOTT A BIZTONSÁGI FELÜGYELÕ, AKINEK ELVETTE FEGYVERÉT A RAB A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN. SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG ÉRDEKE A GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS ERÕSÍTÉSE THAIFÖLDDEL. ÁDER JÁNOS FELAVATTA A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETÉT A FÕVÁROSI MILLENÁRIS PARKBAN. MÉREGDRÁGA LUXUSUTAKON, YACHTON MÚLATTÁK AZ IDÕT AZ MSZP-KORMÁNY ALATT MEGGAZDAGODOTT SZEVIÉP-VEZETÕK PESTISRACOK.HU. AZ ÉPÍTÕIPARI CÉG AZÓTA MÁR ELÍTÉLT VEZETÕI KISVÁLLALKOZÓK ÉS CSALÁDOK SZÁZAIT TETTÉK TÖNKRE PESTISRACOK.HU. ORÖ: SNEIDER TAMÁS JOBBIK-ELNÖKNEK NINCS HELYE A POLITIKÁBAN A GYÛLÖLETKELTÉSRE ALKALMAS MEGNYILATKOZÁSA MIATT. HOLLIK ISTVÁN: TÁJÉKOZTATÓ AKCIÓT INDÍT A KORMÁNY A BEVÁNDORLÁST ÖSZTÖNZÕ BRÜSSZELI TERVEKRÕL. FEBRUÁR 18-TÓL JÚNIUS KÖZEPÉIG TART A PARLAMENT TAVASZI ÜLÉSSZAKA. HÉTFÕN DÖNTÉS SZÜLETHET TORDAI BENCE ÉS VARJU LÁSZLÓ TISZTELETDÍJÁNAK CSÖKKENTÉSÉRÕL. AZ EP-VÁLASZTÁST MEGELÕZÕ KAMPÁNYIDÕSZAKBAN, ÁPRILIS 5. ÉS MÁJUS 26. KÖZÖTT NEM ÜLÉSEZIK A MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS. SZIJJÁRTÓ PÉTER: HAMAROSAN ELÉRHETI A 10 EZER MILLIÁRD FORINTOT A MAGYAR AUTÓIPAR ÉVES TELJESÍTMÉNYE. MÁV: ELBONTANAK TÖBB PAVILONT A NYUGATI ÉS A KELETI PÁLYAUDVARON A FELÚJÍTÁS RÉSZEKÉNT. SNEIDER TAMÁS: MEGSZÛNHET A JOBBIK, HA NEM KAP RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉGET AZ ÁSZ ÁLTAL KISZABOTT BÜNTETÉSEKRE NÉPSZAVA. ELSZÁMOLÁSI GONDJAI VANNAK AZ MSZP-NEK, A PÁRT PÉNZÜGYI ELLENÕRZÕ BIZOTTSÁGA NEM FOGADTA EL AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETET MAGYAR NEMZET. KSH: 2,7 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK TAVALY A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕI ÁRAK AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST. BENKÕ TIBOR: MEGÁLLAPODÁS JÖTT LÉTRE EGY REGIONÁLIS MÛVELETI PARANCSNOKSÁG MAGYARORSZÁGI LÉTREHOZÁSÁRÓL. AGRÁRMINISZTÉRIUM: AZ UNIÓS MEZÕGAZDASÁGI TÁRGYALÁSOKON IS TÁMOGATJA EGYMÁST MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA. ÁPRILIS VÉGÉN ÁLLÍTHATNAK SZOBROT A SZÉLL KÁLMÁN TÉREN A NÉVADÓ EGYKORI MINISZTERELNÖKNEK. NAV: VÁLTOZTAK AZ INGATLAN-BÉRBEADÁSSAL KAPCSOLATOS ADÓSZABÁLYOK, NEM SZÁMÍT BEVÉTELNEK A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. AZ MNB BEVONJA A RÉGI TÍZEZER FORINTOS BANKJEGYEKET AZ ÉV VÉGÉN. 2-2 FORINTTAL EMELKEDETT A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. BRIT VÉDELMI MINISZTER: OROSZORSZÁG KALANDOR POLITIKÁJA VESZÉLYEZTETI EURÓPA BIZTONSÁGÁT - JELENTETTE KI A MÜNCHENI BIZTONSÁGPOLITIKAI KONFERENCIÁN. ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁT JELENTETTE BE ÁPRILIS 28-RA SPANYOLORSZÁGBAN PEDRO SÁNCHEZ. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDET KI DONALD TRUMP, HOGY MEGÉPÜLHESSEN A FAL A MEXIKÓI HATÁRON. AMERIKAI DEMOKRATA VEZETÕK: TÖRVÉNYTELEN A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSE. A SPANYOL KORMÁNYFÕ AZUTÁN DÖNTÖTT ÍGY, HOGY A PARLAMENT LESZAVAZTA A KABINET IDEI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁT, AMIRE HÚSZ ÉVE NEM VOLT PÉLDA. VISSZATÉR RÓMÁBA A FRANCIA NAGYKÖVET, AKIT FEBRUÁR 7-ÉN HÍVOTT HAZA KONZULTÁCIÓRA FRANCIAORSZÁG. A NAGYKÖVETET AZÉRT HÍVTÁK VISSZA, MERT OLASZ POLITIKUSOK BÍRÁLTÁK EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖKÖT ÉS POLITIKÁJÁT. SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLJÁK LUIGI VENTURA APOSTOLI NUNCIUST, A VATIKÁN FRANCIAORSZÁGI NAGYKÖVETÉT PÁRIZSBAN. ANYA ÉS APA HELYETT SZÜLÕ 1 ÉS SZÜLÕ 2 MEGNEVEZÉST KELL HASZNÁLNI A FRANCIA ISKOLAI DOKUMENTUMOKBAN. ÕRIZETBE VETTÉK NYOLC ALKALMAZOTTJÁT A VALE BRAZIL CÉGNEK A ZAGYTÁROZÓ GÁTSZAKADÁSA MIATT. AZ AMERIKAI SZENÁTUS UTÁN A KÉPVISELÕHÁZ IS MEGSZAVAZTA A KORMÁNY FINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. VOLT EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕ LESZ GÖRÖGORSZÁG ÚJ KÜLÜGYMINISZTERE. AZ INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT EGYHETES ISKOLASZÜNETET RENDELTEK EL SZERBIÁBAN AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁKBAN. ELÕREHALADÁST ÉRT EL MAGYARORSZÁG A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM TERÉN 2018-BAN - KÖZÖLTE AZ EURÓPA TANÁCS. AZ EURÓPAI PARLAMENT TÁMOGATJA A KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK ÁTVILÁGÍTÁSÁT A STRATÉGIAI ÁGAZATOKBAN. AZ AMERIKAI SZENÁTUS MEGSZAVAZTA WILLIAM BARR IGAZSÁGÜGY-MINISZTERI JELÖLTSÉGÉT. BEJUTTATJA VENEZUELÁBA A KÜLFÖLDI SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOKAT FEBRUÁR 23-ÁN AZ ELLENZÉK KÖZÖLTE JUAN GUAIDÓ ÖNJELÖLT ÁLLAMFÕ. HATVANHAT HOLTTESTET TALÁLTAK A HATÓSÁGOK NIGÉRIA ERÕSZAK SÚJTOTTA KÖZÉPSÕ VIDÉKÉN, KADUNA ÁLLAMBAN JELENTETTE BE A TÉRSÉG KORMÁNYZÓJA. FÁNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓJÁVAL, ÉS A HELYSZÍNEN MEGHALT EGY NÕ NAGYDOROG ÉS PUSZTAHENCSE KÖZÖTT. ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 75-ÖS ÚTON ZALASZENTMIHÁLY ÉS PACSA KÖZÖTT, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. NÉGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY KAMION ÜTKÖZÖTT ÉJJEL AZ M1-ESEN MOSONMAGYARÓVÁRNÁL, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGHALT, HÁRMAN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK. NÉGY KOCSI ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN HÉVÍZGYÖRK KÜLTERÜLETÉN, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT, A FORGALOM A LEÁLLÓSÁVON HALAD.