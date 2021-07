Informátor: A nyugat-európai országok szemében érinthetetlen az lmbtq témakör

A nyugat-európai kormányok szemében érinthetetlen az LMBTQ témakör – mondta az Informátornak Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője. A Magyarországot ért ideológiai támadások mögött valójában Soros György áll – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója az Informátornak. Rendőr- és katasztrófavédelmi tisztek tettek esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ünnepségén. Amíg lesznek magyar családok, amelyek a haza szolgálatára nevelik a gyerekeiket, addig lesz Magyarország is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a tisztavatáson. Meg kell védenünk Magyarország, a magyar családok és a magyar emberek biztonságát – tette hozzá a kormányfő. Meghaladta az 5,5 milliót a beoltottak száma, életbe léptek az újabb enyhítések. Megszűnt a kötelező maszkhasználat, és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodába, étterembe, fürdőbe, strandra menni. Védettségi igazolvány nélkül látogathatók a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a szabadidős létesítmények és a kulturális rendezvények. Megszűntek az üzletekre vonatkozó korlátozások: a 10 nm/vásárlóról és a távolságtartásról szóló szabály. A családi és magánrendezvényeken 100, lakodalomban 400 fő vehet részt. Mától nem kötelező a maszkhasználat a MÁV, a Volán és a BKK járatain és állomásain. Maradt a korlátozás a sport-, a zenés-táncos, a zárt térben és az 500 főt meghaladó, szabad téren tartott egyéb rendezvényeken. A baloldallal ellentétben „a mi célunk nem a háborúzás, hanem az építkezés” – mondta Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. A kormány októbertől kiviteli korlátozást rendelt el építőipari termékekre a kiugró áremelkedés miatt – jelentette be a miniszterelnök. 183 millió ember fertőződött meg eddig koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,96 millió a John Hopkins egyetem adatai szerint. Ukrajnában szombatra mintegy hétszáz új koronavírusos beteget és több mint harminc halálos áldozatot jegyeztek fel, a megelőző napitól alig eltérő számút, így a járvány terjedése továbbra is stagnálást mutat. Az eddigi 10 ezer helyett 5 ezerre korlátozhatják a tokiói nyári olimpia nézőszámát a rekordmagas koronavírus-fertőzöttségi adatok miatt. Dél-Afrikában rekordot döntött az új fertőzöttek száma: az elmúlt 24 órában 24 ezer esetet regisztráltak. Öngyilkos merénylő robbantott egy mogadishui étteremben, legkevesebb 8-an meghaltak, 10-en megsebesültek. Rekordszámú illegális bevándorló érkezett Litvániába Fehéroroszországból, 150 embert őrizetbe vettek. Könnygázt és egyéb kényszerítő eszközöket vetett be a litván határőrség a szomszédos Fehéroroszországból behatoló erőszakos illegális bevándorlókkal szemben. Az afgán kormányerők 24 órán belül több mint 300 tálib lázadót öltek meg harcban Afganisztán több tartományában - közölte a kabuli védelmi minisztérium. 400 ezer embert fenyeget éhhalál az észak-etiópiai Tigré tartományban a kihirdetett tűzszünet ellenére – közölte az ENSZ. Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt. A határátlépés gyorsítása érdekében szombaton 13 óra 30 perctől ideiglenesen, csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet. Álwebáruházak üzemeltetőit fogta el a rendőrség: a 11 elkövető több mint háromezer sértettnek 150 millió forint kárt okozott. Három és fél évre enyhítették a két halálos áldozattal járó Dózsa György úti baleset okozója, M. Richárd büntetését, valamint örökre eltiltották a vezetéstől. Útkarbantartás miatt lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát a 42. és a 45. kilométer között vasárnap 12 óráig. Labdarúgó Eb, negyeddöntő: Svájc–Spanyolország 1:1, Belgium–Olaszország 1:2. A pontversenyben vezető holland Max Verstappen végzett az élen a Forma-1-es Osztrák Nagydíj harmadik szabadedzésén.