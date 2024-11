Indul a választási kampány, amelyből Magyar Péterék elillantak

A kormánypártok jelöltje a Tolna vármegyei időközi parlamenti választáson Csibi Krisztina, aki Bonyhádon született, de mindig is kisdoroginak vallotta magát, azóta is ez a Tolna megyei falu az otthona. Általános iskolába Kisdorogra járt, gimnáziumi tanulmányait Szekszárdon folytatta. Az egyetemet Pécsett, a doktori iskolát Budapesten végezte.

A Magyar Nemzet rámutatott , míg a DK és az MSZP is indít kihívót a parlamenti helyért, addig Magyar Péter és pártja inkább a megfutamodást választotta. A lap korábban már beszámolt róla, hogy a baloldali politikus megrendelésre készült közvélemény-kutatásokra hivatkozva azt állítja, támogatottságuk még a Fideszét is lekörözi, ő mégis mondvacsinált okokra hivatkozva inkább meghátrált a valódi erőpróbától.

