Indul a 10 NAP STRAND Fesztivál Balatonvilágoson

A megszokottnál jóval hosszabb, ám kisebb, családiasabb eseménnyel és egy átmeneti helyszínre, Zamárdi helyett Balatonvilágosra, a Club Aliga területére várják a vendégeket.

A 10 NAP STRAND Fesztivál első öt napjában olyan világsztárok szerepelnek, mint a nyitónapi főelőadó, a Milky Chance, akit a hazaiak által nagyon kedvelt Majka és Curtis követ.

Csütörtöki nap a rockosabb stílus kedvelőinek a nagy napja lehet, hiszen fellép az Anna & The Barbies, Ganxsta Zolee és a Kartel, Nagy Feró és a Beatrice, a Road és a Tankcsapda is.

Az első öt nap hátralevő részében is a MOL-Petőfi Rádió nagyszínpadon olyan világsztárok lépnek fel mint a Lost Frequencies és Alle Farben, magyarok közül többek között az Irie Maffia, a Hősök, a Halott Pénz, a Carson Coma és a Bagossy Brothers Company lép fel.

A fesztivál házigazdájaként kilenc éve jelen lévő Petőfi Rádió a legnagyobb nevek mellett figyelmet fordít arra, hogy nemcsak a rádióban, de élőben is találkozhasson a közönség a legaktuálisabb fiatal művészekkel.

A MOL-Petőfi Nagyszínpadon túl idén is Járai Márk a szervezője és házigazdája a Tábortűz helyszínnek, ahol naponta több ismert művész lép fel egy szál gitárral, mások mellett Azahriah, Szakács Gergő, Henri Gonzó, Hangácsi Márton, Bérczesi Robi, illetve természetesen Járai Márk is. A Tábortűz helyszínre jelentkezni is lehetett, a kiválasztott művészek itt mutatkozhatnak be.

STRAND Kávéház

Naponta érkeznek vendégek, előadók a STRAND Kávéházba, akik -. ahogyan egy jó kávéházhoz illik – különféle témákról beszélgetnek a fesztivál és az Index házigazdáival, akik podcastot készítenek a közönségtalálkozókkal egybekötött beszélgetések során.

Sok-sok zenekar és zenész mellett jelen lesz többek között Hide the Pain Harold, aki kalandos élete különleges történeteit osztja meg velünk. Érkezik a fesztiválrajongó Dr. Zacher Gábor, aki a járványról, oltásról, függőségekről beszélget, és Dr Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, aki a kényes témákat is játsszi könnyedséggel feszegeti. Velünk tart majd a Pamkutya vloggerduó, Bánki Beni slammer-költő, a TRIO! Podcast három alapítója, Turai Barna, a Síkidegvagyok létrehozója, a Munch életmentők, és Armando Mundaraín séf, aki Venezuela után Magyarországot választotta otthonának.

A művészeteknek is teret ad a hely: Török Ferenc filmrendezővel a Szezon című filmjének kulisszatitkairól, a Poket kommunikációs igazgatójával, Horváth Pannával, valamint Lábas Viki nagykövettel az olvasás szépségéről beszélgetnek, Weiler Péter kortárs művésszel, és Rieder Gábor művészettörténész-kurátorral olyan aktuális témákat boncolgatnak, mint az NFT-k, vagy a műtárgypiacok, Demeter Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával pedig a könnyűzene hazai jelenéről és jövőjéről lesz szó. A beszélgetések közül több az Indexen podcast formájában is láthatja-hallhatja a közönség. A házigazda Réti Nóra és Könyves Dina.

Nekem a Balaton – kiállítás és művészet

A STRANDon állítják ki először azokat a műveket, amelyeket a Lobenwein Galéria felkérésére készített hat képzőművész. Láthatjuk, hogy milyen a Balaton Bereczki Kata, Bondor Csilla, Gaál Katalin, Kövecses Anna, Kránicz Dorottya és Osgyáni Sára szemével, ecsetével…

Segít a STRAND!

A kezdetek óta dolgozik együtt a STRAND és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A fesztivál művészeti alkotó helyszínén, a STRAND TELEKOM ART helyen a közönség minden nap Balaton formájú kartonokból készítheti el saját alkotását, a Telekom pedig minden elkészült mű után 1000 Ft-tal támogatja a hátrányos helyzetű diákok iskolakezdését.

Várunk minden nap 12-15 óra között a STRAND TELEKOM ART helyszínen!

Ehhez, az Ökumenikusok által indított akcióhoz a STRAND fellépői is kapcsolódnak: a backstage-ben minden hazai és külföldi sztár is készít és dedikál 1-1 Balaton formát, ezeket árverésre bocsátják a bevételt pedig ugyancsak a fenti célra fordítják.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány kék szíve a STRAND egyik fontos szimbóluma. A helyszínen ezzel a szívvel bárki fotózkodhat, ha feltölti a közösségi oldalára a megadott hashtagekkel, a MOL minden megosztás után 1000 Ft-tal támogatja az Alapítvány munkáját.

KRAFT dimenzió

A Telekom a 10 nap Strandon is lehetőséget biztosít, hogy a fiatalok megismerjenek valami újat és valóra válthassák az ötleteiket. A KRAFT DIMENZIÓ falai a közös alkotásnak adnak helyet, nappal és éjjel is. A fesztiválozók minden nap 14:00-18:00 között saját elképzelésük szerint graffitizhetnek egy 25m-es falfelületen. Ráadásul profi street artosok is ott lesznek a helyszínen, akik nemcsak a technikák elsajátításában segítenek, de az underground közösségi életbe is bepillantást engednek. Kik lesznek ott? Szerdán Hop Norbert Tattoo, csütörtökön Bázis Team, pénteken Mentha Hősök, szombaton Rupa, egy héttel később pénteken Rifle, szombaton pedig Gospe lesz az alkotó.

Éjjel pedig új életre kel mindaz, amit nappal együtt alkottak. Az elkészült festményeket digitalizálják, és a művészek ezt vászonra vetve, real-time fényfestéssel kápráztatják el az érdeklődőket 21:00-23:00 között. Persze aki szeretné, lesz alkalma belekóstolni ebbe a művészeti ágba is. Hiszen a KRAFT DIMENZIÓ teret enged a korlátlan képzeletnek.

A Petőfi bemutatja

„Ha megkérdezik, mi volt életem top 3 legkomolyabb bulija a dobogón bizony helyet követelnek a Strand fesztiválos élmények is. Szeretném ezt az élményt megadni a hallgatóknak és nézőknek is, illetve a rádiós és televíziós stábjainknak azzal, hogy itt vagyunk. Nagy buli lesz, sokat vártunk rá, most megadhatjuk a módját a legszuperebb hazai és külföldi formációkkal, feltörekvő és befutott zenekarokkal és Djkkel. Ráadásul a Petőfi és a Strand fesztivál storyja évekre nyúlik vissza. Nem akartam ezzel szakítani, egyértelmű volt, hogy ez nekünk továbbra is kiemelt ügy. És ha már névadó szponzor a Petőfi Rádió, igyekeztünk minél több információt és játékok által, lehetőséget biztosítani a részvételre a Strandolni vágyóknak. Szóval, aki otthon maradt az kapcsoljon a Petőfire TV-n, rádión, aki pedig útnak indul, azzal ott tali! ”- mondta Béli Ádám a Petőfi TV és Rádió csatornaigazgatója.

Közlekedés, jegyelővétel

A STRAND-nak otthont adó Balatonvilágos, a Club Aliga vonattal, autóval, biciklivel is könnyen megközelíthető, a környező településekről pedig transzfer buszok is szállítják a vendégeket. Erről bővebb tájékoztatás a www.strandfesztival.com oldalon található.

Jegyek elővételben és a helyszínen is kaphatók.