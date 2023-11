Indonéz buszsofőröket toboroznak a budapesti buszokhoz

Megosztás itt:

A napokban robbantotta ki a baloldali Népszava a botrányt, hogy miközben a baloldal és Karácsony Gergely a vendégmunkások rémével fenyeget, a BKV legnagyobb szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. már képezi a fővárosba az indonéziai és Fülöp-szigeteki buszsofőröket.

„Novembertől indonéz és Fülöp-szigeteki buszsofőrök is munkába állhatnak az ArrivaBus Kft. által üzemeltetett járatokon Budapesten. A külföldi járművezetőket nem a magyar busztársaság alkalmazná, hanem az a munkaerő-kölcsönző cég, amely csoportosan toboroz és vesz fel buszsofőröket magyarországi foglalkoztatáshoz. A járművezetők lakhatásáról és étkeztetéséről is a közvetítő cég gondoskodik. Már folyik a munkavállalók képzése, az Arriva angolul beszélő diszpécsereket is felvesz – hangzott el a BKV múlt heti igazgatósági ülésén” – írja a baloldali lap.

Sofőrhiány van

Az ArrivaBus a budapesti buszok egyharmadát, mintegy 450 buszt üzemeltet. A cég vezetője megerősítette, hogy az ázsiai sofőrök alkalmazása a fővárosi sofőrhiány enyhítésének része, és ez szerves része a cég toborzóstratégiájának. De felmerülnek kérdések arról, hogy a sofőrök itt szereznek-e jogosítványt, vagy honosítják-e a meglévő járművezetői engedélyüket. Emellett fontos megoldandó kérdés, hogy az ázsiai sofőrök hogyan kommunikálnak a forgalomirányítókkal és az utasokkal, különösen az első ajtós felszállás esetén – vagy ha helyzet van. Nem veszélyes ez?

Az ArrivaBus tavaly két fővárosi tendert nyert meg, amelynek eredményeként hosszú időn át fogja ellátni a budapesti közforgalmú autóbuszvonalakat. A cég már jelenleg is alkalmaz külföldi buszvezetőket, egészen pontosan a sofőrállomány 5 százaléka most is külföldi.

Indonéziában baloldali a közlekedés és egészen más a vezetői kultúra

Az indonéz munkavállalók esetében még az is probléma lehet, hogy ők a hazájukban a baloldali menetirány szerinti közlekedésben szocializálódtak, jobboldali kormányzású gépjárművekben. Vajon ez a pár hónapos képzés elég ahhoz, hogy biztonságosan megszokják a magyar viszonyokat? Nem szeretnénk szembetalálkozni a körforgalomban egy balra forduló busszal...

Hogy mennyire nehéz átszokni az ellenkező oldali közlekedésre, mennyire nehéz ez a kiképzés, arról egy Magyarországról Londonba költöző buszsofőr a következőt írta: „ha idáig eljutottunk, jön a tesztvezetés, amin az emberek 80-90 százaléka megbukik. Én is így jártam 10+ éves gyakorlattal, pedig ebből vagy 2 már angol földön lett legurulva.”

Ráadásul, aki járt Ázsiának azon a részén, az tudhatja, hogy ott egészen más a vezetési kultúra, innen nézve ott teljes káosznak tűnik a közlekedés. A szabályokat egyáltalán nem tartják be, a forgalmi jelek és lámpák csak amolyan jelzés értékűek.

Indonéziában egyébként lakosságarányosan kétszer annyi a halálos baleset, mint Magyarországon, és hogy mennyire más a vezetési kultúra, arról például ez a blog is ír: „Röviden: a nem létező, íratlan szabályokat betartva közlekedik mindenki, aki az utakon van. ... Indonéziában ne ragaszkodjunk az otthon tanult KRESZ-hez, sőt felejtsük el gyorsan.”

Tehát teljesen más vezetési kultúrán felnőtt, jobb kormányos buszokhoz és baloldali közlekedéshez szokott, magyarul nem beszélő emberek vezetik majd a budapesti buszokat...

Karácsony Gergely megint mást mond, mint amit csinál

Miután a baloldal folyamatosan a vendégmunkásokkal riogat, Karácsony Gergely is úgy látta, hogy kénytelen kitenni egy posztot, amiben leírta, hogy nem támogatja a külföldi dolgozók beengedését. Mint írja:

A saját cégeink számára ilyen foglalkoztatást nem engedünk.

De a viselkedése a szokásos módon álságos: közzétesz egy hangzatos nyilatkozatot, de azt eközben elnézi, hogy a budapesti buszos tömegközlekedés egyharmadát adó cég viszont indonéz és Fülöp-szigeteki buszsofőröket toboroz...

A kettős játékot posztjában a főpolgármester maga is elismeri:

Ahol pedig nem a főváros a munkáltató, ott ellenőrizni fogjuk, hogy egy magáncég munkaerőkölcsönzése mennyiben felel meg a közlekedés- és utasbiztonság, valamint az utastájékoztatás, vagyis a budapestiek érdekeinek

– írta posztjában.

Eddig nem ellenőrizték a külföldi buszsofőröket?

De hát mi az, hogy csak fogják ellenőrizni? Ahogy a cég maga leírta, a sofőrállományának 5 százaléka már ma is külföldiekből áll. Eddig azt nem ellenőrizték? Azt se tudják, kik vezetik a saját buszaikat?

A kormány eközben dolgozik egy olyan törvényjavaslaton, ami a vendégmunkát szigorú törvényi keretek közé tudja szorítani. A gazdaságfejlesztési minisztérium közleményben tájékoztatott a munkáról: „A magyar munkaerő és a magyar lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően. A Kormány ezért azt a döntést hozta, hogy új alapokra helyezi és szigorítja a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat.”

Metropol