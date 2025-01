A gyanú szerint magas luxusban működött a Bíró Ferenc által vezetett Integritás Hatóság

Megosztás itt:

Hivatali visszaéléssel és hűtlen kezeléssel gyanúsította meg az Integritás Hatóság elnökét, Bíró Ferencet a Központi Nyomozó Főügyészség, sőt a hatóság irodájában csütörtökön razziát is tartottak.

A Magyar Nemzet információi szerint az eddig megismert vádak csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen a vezető többek között nagy értékű autókat bérelt saját használatra, köztük egy Mercedes terepjárót, de költött a hatóság pénzéből saját villájának átalakítására és ingatlanja több száz méteres kerítésére is. Ezért a lap szerint tovább bővülhetnek a vádak Bíró Ferenc ellen.

A KNYF csütörtöki razziája nem csupán az Integritás Hatóság irodáját, de több más helyszínt is érintett, ahol iratokat foglaltak le, míg Bíró Ferencet gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanús szerint Bíró saját felső kategóriás szolgálati autóján kívül egy másik , szintén felső kategóriás autót is bérelt, kezdetben havi 475 285 forint plusz áfáért, ami később azonban emelkedett. Ezzel a gyanú szerint 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. A Magyar Nemzet szerint az ügyészség által meg nem nevezett autó egy Mercedes terepjáró volt, amit Bíró, illetve szintén meggyanúsított felesége is használt.

A lap szerint azonban több luxusautó bérléséről is szó van, továbbá az Integritás Hatóság vezetője a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett. A Magyar Nemzet forrásai szerint a telken fekvő luxusvillán átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén.

