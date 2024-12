Immár otthon, nyomkövetővel a lábán várhatja az ügy jogi folytatását az óbudai óvoda fajtalankodással vádolt, korábbi asszisztense

Megosztás itt:

Hozzátették: a férfi bűnügyi felügyeletben van nyomkövetővel a lábán, a végzés ugyanakkor még nem végleges, mert az ügyészség fellebbezett a döntés ellen.

A férfit még márciusban kapták el a rendőrük, miután a szülőknek gyanús lett a viselkedése. Az információk szerint a pedagógiai asszisztens a mosdóban fajtalankodott a gyerekekkel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozni kezdett, majd a pedagógiai asszisztenst, Gy. Pétert őrizetbe vették. A bíróság később elrendelte a férfi letartóztatását, a fogvatartás helyszínéül pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) lett kijelölve.

Az azóta már kirúgott óvodai alkalmazottat 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével gyanúsítják. Egy korábbi bírósági végzésben ugyanakkor az is szerepel, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, több óvodás sérelmére is szexuális erőszakot követhetett el. Az ügyben ugyanakkor felmerült a baloldali vezetésű, újbudai önkormányzat felelőssége is.

A Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója, Király Nóra korábban azt írta: lehetséges, hogy a DK-s és momentumos XI. kerületi vezetés már napok óta tud az ügyről.

Király Nóra aa közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Szülők juttatták el hozzám a levelet, melyben a Gazdagréti Óvoda igazgatónője arról tájékoztatta őket, hogy szexuális kényszerítés bűntett elkövetésének gyanúja miatt a rendőrség eljárást indított a Szivárvány Óvoda egyik volt dolgozója ellen.” A Ficsak-alapító azt is hozzátette: „az első információk sokkolóak és felháborítóak.”

