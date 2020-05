Íme hát...

3341-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 430 főre emelkedett az elhunytak száma, 1102-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1809 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 60%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 58%-a budapesti vagy Pest megyei. 688 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen. Változtatnak a beutalási renden a koronavírus megbetegedések esetében, mivel csökkent a kórházban ápoltak száma - jelentette be az Országos Tiszti főorvos. Müller Cecília azt mondta: két budapesti kórházba küldik azokat a betegeket, akik jelenleg otthon vannak, de állapotuk súlyosbodik. A többi kórházból is át lehet irányítani betegeket, de ezzel kapcsolatban a kórházak előzetesen egyeztetnek. A kevés fertőzött azt jelenti, hogy egyrészt jókor, jó lépéseket tett a kormány, másrészt az emberek megfogadták az intő szavakat és tényleg betartották a szabályokat – mondta Kacskovics Imre immunológus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Megköszönte az ápolók áldozatos munkáját Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán. Köszönetet és hálát kell mondani az ápolóknak - hangsúlyozta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Az eddig elvégzett 8276 PCR-tesztből kettő lett pozitív a csaknem 18 ezer ember bevonásával tartó országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálaton - jelentette be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Újabb két áldozata van a koronavírus-járványnak a Pesti úton, így már összesen 44-en haltak meg az idősotthonban. Ellátatlanság vezethetett a Pesti úti idősotthon egyik lakójának halálához - írja a Ripost. A lapnak nyilatkozó nő szerint férjét nem gondozták megfelelően az intézményben, rühes lett, nyugtatókkal kezelték, pedig nem volt pszichés problémája. Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakciójának vezetője elfogadhatatlannak tartja, hogy a főpolgármester visszaél a veszélyhelyzet idejére biztosított különleges felhatalmazásával, amikor bizonyos döntéseit megelőzően nem egyeztet a képviselőcsoporttal. A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezi „az autósoknak hadat üzenő” Karácsony Gergely által újraindított „statáriális kerékbilincselés” betiltását a kormánynál - jelentette be Novák Előd, a párt alelnöke. A Fidesz tartja megnövekedett népszerűségét, a magas támogatottsági mutató annak is köszönhető, hogy a koronavírus-járvány ellen tett intézkedésekkel az emberek több mint 70 százaléka elégedett - közölte legfrissebb felmérése alapján a Nézőpont Intézet. A következő három évben 315 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg Magyarországon a nagyvállalati beruházási támogatás keretében - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán. A válság az állami cégeket is átalakítja – mondta Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Soros György egyértelművé tette, hogy újabb támadást indít Magyarországgal szemben, aminek oka, hogy a magyar kormány keményen felszólalt a második Soros-terv ellen - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István kifejtette: a terv lényege, hogy Soros György olyan kölcsönt akar adni Európának, amelynek a tőkerészét ugyan nem kell visszafizetni, de a kamatait lejárati idő nélkül, örökre törleszteni kell. Az Európai Parlament a magyar kormány mellőzésével akar ítéletet mondani Magyarország felett a koronavírus-járvány közepén, amikor naponta ezrek halnak meg és milliók veszítik el munkahelyüket Európában - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Az Európai Parlament jó úton halad afelé, hogy a parlamentarizmus karikatúráját csinálja saját magából - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője. Levélben válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlament elnökének, David Maria Sassolinak, aki csütörtökre meghívta a kormányfőt a testület Magyarországgal kapcsolatban zajló plenáris vitájára. Orbán Viktor közölte: a magyar kormány képviseletében Varga Judit igazságügyért és európai uniós ügyekért felelős miniszter tud részt venni a brüsszeli vitában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Guy Verhofstadt liberális európai parlamenti képviselőt „rosszindulatú, kártékony” embernek tartja, aki Brüsszelben és Strasbourgban folyamatosan az európai nemzetek gyengítéséért dolgozik. Magyarországnak biztonsági, politikai, gazdasági érdeke fűződik a Nyugat-Balkán gyors fejlődéséhez - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Podgoricában, Srdjan Darmanovic montenegrói külügyminiszterrel közös tájékoztatóján. Heves viták után megszavazta a lengyel alsóház kedd éjjel azokat az előírásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az eredetileg május 10-re kiírt, múlt héten elhalasztott elnökválasztást hagyományos és levélszavazás formájában bonyolítsák le. A francia egészségügyi hatóságok szerint a járvány még mindig aktív az országban, több mint 26 ezren vesztették életüket a fertőzés következtében. Olaszországban egy nap alatt 172-vel emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzés következtében eddig összesen 30 911-en hunytak el. Törökországban egy nap alatt 1704 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust, ezzel a fertőzöttek száma meghaladta a 141 ezret. Oroszország a 230 ezret meghaladó esettel „átvette” az Egyesült Államok mögött a második helyet a világon az igazolt fertőzések számában. Donald Trump elnök új rendelkezése értelmében a legnagyobb amerikai szövetségi nyugdíjalap nem fektethet be kínai vállalatok részvényeibe, mert ez a kormányzat álláspontja szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára. A kaliforniai Los Angelesben július végéig nem indul újra az élet - jelentette be Barbara Ferrer, Los Angeles megye közegészségügyi vezetője. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter felszólította az afgán kormányt, működjön együtt a tálibokkal. Nyomozást indított a rendőrség a Pesti úti idősotthon ügyében - foglalkozás körében elkövetett, gondatlan veszélyeztetés miatt vizsgálódik a Nemzeti Nyomozó Iroda. Kirabolt egy pénzintézeti fiókot egy férfi Pécsen – senki sem sérült meg. Ma 0 órától 12 óráig szünetel a MinDig Tv szolgáltatás átállás miatt, a kimaradás Nyugat-Magyarország minden megyéjét érinti. A Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének részeként május 15-én lezárják a Vértesi úti vasúti átjárót. Öttusában 2021. március 24. és június 13. között találnak majd gazdára - a többi között a budapesti világkupa-szereplés alapján - a még megszerezhető olimpiai kvóták. Több ezer szurkolói bábut helyeznek ki a Ferencváros stadionjának lelátóira a labdarúgó OTP Bank Liga jövő szombati folytatása előtt.