Imával zavarták el Hadházy Ákost és csapatát a Ferenciek teréről

Megosztás itt:

Hangosan imádkozva várták Hadházy Ákost és bandáját a Ferenciek terén ma délután. Már csak pár száz fő jött össze az eszement baloldali politikus tüntetésén, aki múlt héten azzal került be a hírekbe, hogy megfenyegetett egy helyi papot, Reisz Pál atyát, aki szerinte harangozással zavarta a tüntetését. Erre reagáltak ma jó páran, akik a templom előtt várták az újabb balos tüntetést. Rengeteg rendőr is a helyszínre vonult, akik elzárták egymástól a két tábort.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!