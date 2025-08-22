Keresés

Belföld

Ilyen a tiszás „szeretetország”: sortűzről és akasztásról fantáziálnak a párt egyik csoportjában

2025. augusztus 22., péntek 14:43 | Magyar Nemzet
fenyegetés gyűlöletkeltés Magyar Péter Tisza Párt

Sortűz, kivégzett diktátorok és hazaárulózás – ez mind szerepel abban a bejegyzésben, amelyet Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok! elnevezésű csoportban osztott meg annak adminisztrátora a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

  • Ilyen a tiszás „szeretetország”: sortűzről és akasztásról fantáziálnak a párt egyik csoportjában

A lap kiemeli, a férfi, aki a profilja és a megosztott bejegyzése alapján a Tisza Párt egyik legelkötelezettebb támogatója, egy olyan bejegyzést osztott meg, amelyben az áll, 

Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha, milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.

A bejegyzéshez természetesen mellékeltek képet egy jachtról, Hatvanpusztáról, Rogán Antalról. Illetve egy képernyőfelvételt is csatoltak, amelyen Orbán Balázs Orseolo Péter szerepét firtatja a magyar történelemben. 

A bejegyzést láthatóan egyöntetű támogatás fogadta a csoportban, ugyanis csak like-ok érkeztek rá, illetve ez egyik tag hozzászólásként megjegyezte, a történelem ismétli önmagát.

 

