Illés Boglárka: Magyarországon a gyermekvédelem az első számú kulcskérdés

Illés Boglárka a tárca MTI-hez eljuttatott szombati közleménye szerint a gyermekek és serdülők elleni erőszak valamennyi formájának felszámolására irányuló nemzetközi összefogás érdekében rendezett első, globális szintű miniszteri konferencián (First Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) mondott beszédet.

Felszólalásában hangsúlyozta: Magyarországon a jogrendszer megerősítése, az alaptörvény megerősítése, a gyermek, a család és a gyermekvédelmi rendszer tágabb rétegeinek megerősítése is a gyermekvédelmet szolgálja.

A 193 ország részvételével zajló konferencián Illés Boglárka úgy vélekedett, hogy az ukrajnai háborús helyzet miatt a szexuális kizsákmányolás, az illegális örökbefogadás, a családtól való elszakadás mind fokozott veszélyt jelent térségünkben, a béke megteremtése ezért is fontos - húzta alá.

Az államtitkár kolumbiai útja során tárgyalt helyi gazdasági vezetőkkel, egyeztetést folytatott a Kereskedelmi Ipari és Idegenforgalmi Minisztériumban, továbbá Luis Gilberto Murillo kolumbiai külügyminiszterrel aláírták a Working Holiday megállapodást, melynek célja, hogy a két ország fiatal állampolgárai számára lehetővé tegye a turizmus, a nyelvtudás és a kulturális ismeretek bővítésének összekapcsolását - olvasható a tárca közleményében.

Fotó: Shutterstock