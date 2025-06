Bakondi György: növekszik a migrációs nyomás a szerb-magyar határon

Megosztás itt:

Bakondi György úgy fogalmazott, a déli határvonalon a két évvel ezelőtti állapotok visszarendezőse tapasztalható. Ismertette, nagyságrendi a növekedés a határszakaszon, hiszen míg a tavalyi év hasonló időszakában 1300 határsértőt fogtak el a területen, idén ez a szám már eléri a 6300-at.

Hozzátette, az afgán embercsempészbandák is visszaérkeztek, akik árat emeltek, így az érkező illegális bevándorlók egy része ezt már nem tudja megfizetni. Emiatt szír és marokkói embercsempészcsoportok is megjelentek és "nem véletlen", hogy több erőszakos cselekmény, lövöldözés is bekövetkezett a határtérségben, ahol már két holttestet is találtak - mondta.

A főtanácsadó kiemelte, mivel nyári időszak jön, jelentős az aktivitás a tengeri útvonalakon, az Európai Unió (EU) migrációs politikájában pedig nincs változás. Megjegyezte, Törökország a szír, az iráni és a görög határon is kerítést épít, de a görög-török határon Görögország is kerítésrendszert húzott fel uniós pénzből.

Bakondi György azt mondta, hogy "az Európába történő beáramlás fő útvonalai továbbra is érvényesülnek". Hozzátette, a déli határon tapasztalt számok alapján nem várható, hogy határozott nemzetállami összefogás nélkül a migrációs hullám megállítható lenne.

Kifejtette, az olasz-horvát-szlovén irányban a három ország rendőri szervei fogtak össze, a bolgár határőrizet tevékenységét pedig magyar és osztrák rendőri erők is segítik. Szerinte függetlenül attól, hogy az EU a kvóták szerinti elosztásban látja a megoldást, jelentkeznek a nemzetállami törekvések, amelyek "valamifajta hatékonyságot tudnak biztosítani".

A főtanácsadó a műsorban úgy fogalmazott, az illegális migrációval kapcsolatos elsőként meghozott rossz döntések egy "irreverzibilis, visszafordíthatatlan helyzetet eredményeztek". Emiatt fontos az, hogy a magyar kormány 2015 óta következetesen, mindenfajta EU-s nyomás ellenére is a magyar emberek érdekéből indul ki és mindent megtesz azért, hogy "a belső biztonság első kapuja", a határbiztonság garantálható legyen - hangsúlyozta.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy Németországban "ijesztőek" az adatok; az agresszív, erőszakos cselekményre is hajlandó muszlimok száma a hatóságok szerint meghaladja az egymilliót és 2015 óta "óriási létszám" érkezett illegálisan Németországba.

Elmondta, a választási kampányban mindegyik párt azt ígérte, hogy szigorítani fogja a migrációs politikát, aztán az új kormány megalakulása után "finomodtak az elképzelések a koalíciós tárgyalások" alatt. Úgy fogalmazott, a német bírói döntés felülvizsgálta a tervezett intézkedéseket és "keresztülhúzta azt az elgondolást", melyet a migrációs válság kezelésére a német kormány kialakított.

A főtanácsadó a hollandiai kormánykoalíció felbomlására és a Svédország migrációs politikájára is kitért, és a Franciaországban tapasztalt Bajnokok Ligája döntő utáni zavargásokról is beszélt. Hangsúlyozta, Magyarország továbbra is konzekvensen ragaszkodik ahhoz, hogy magyar emberek érdekeit védelmezi a határon, a belső rend és biztonság alapja pedig a határellenőrzés, a határkontroll.

Forrás: MTI/ M1

Fotó: MTI