Ilaria Salis nemcsak a láncait veszítheti, az ügyészség fegyházbüntetést kért rá

Emlékezetes, tavaly februárban egy szélsőbaloldali csoport Magyarországon több embert is megtámadott és komoly sérüléseket okozott az ártatlan járókelőknek. Volt olyan áldozat, akinek a fejét annyira szétverték, hogy huszonöt öltéssel kellett összevarrni. A támadások után a menekülő szélsőbaloldali csoport tagjai közül többeket is elfogott a rendőrség.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.