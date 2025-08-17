Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben

Megosztás itt:

A kemma.hu beszámolója szerint az úszómester azonnal a vízbe ugrott, felszínre hozta és a partra vitte a fuldoklót.

A víznyelés veszélye miatt azonnal kompressziót alkalmazott, így a folyadék távozott a vendég szervezetéből. A folyamatosan lélegző strandolót stabil oldalfekvésbe helyezték, majd megvárták a mentő kiérkezését. A Gyémánt Fürdő legutóbbi információi szerint a vendég jól van, tekintettel arra, hogy víz került a tüdejébe, a kórház az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően járt el.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)