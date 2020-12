Igyekeznek a kórházakban is igazi ünneppé varázsolni a karácsonyt

Minden követ megmozgat a kórházakban dolgozó egészségügyi személyzet azért, hogy az intézményekben gyógyuló betegeknek minél meghittebbé tegyék az ünnepet. Adventi koszorút, gyertyákat tesznek ki, illetve karácsonyfát állítanak azért, hogy szebbé varázsolják a pácienseknek az ünnepi időszakot. A betegek egyházi személyektől, sok esetben pszichológustól is segítséget kérhetnek, a haldoklóktól pedig a látogatási tilalom ellenére is elbúcsúzhatnak a hozzátartozók.

Gyógyító munkánk során a betegeket nemcsak ünnep idején kezeljük empátiával, hanem ez a mindennapokban is a szakmai hitvallásunk alapvető része – közölte megkeresésünkre a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet. Hozzátették, hogy az ünnepek közeledtével az egészségügyi intézményük is ünnepi díszbe öltözik, a nővérek, ápolók karácsonyfákat állítanak. – A koronavírus-járvány mindenki számára nagy lelki megterhelést jelent, és a látogatás is kockázatokkal jár. Ezért azokat, akiknek engedélyük van a látogatásra, arra kérjük, felelősségteljesen gondolják át, élni kívánnak-e ezzel a lehetőséggel – emelték ki.

Rámutattak arra, hogy a koronavírus-járvány előtt is mindig biztosították pácienseiknek a kapcsolattartási lehetőséget. – A járványhelyzetben végstádiumos betegeinket – természetesen a védekezési előírások szigorú betartásával – az általa megjelölt személy vagy személyek látogathatják. Ha valaki belép intézetünk területére, akkor érintésmentes testhőmérséklet-mérés után ki kell töltenie a látogatói nyilatkozatot, és a benntartózkodás alatt a szájmaszk szabályos viselete mindenkinek kötelező. A Covid-osztályon speciá­lis védőruhába öltöztetjük a látogatót – hangsúlyozták. Hozzáfűzték, hogy a vallási meggyőződésének megfelelően a beteg kapcsolatot tarthat fent egyházi személlyel. Honlapjukon és az osztályok hirdetőtábláin megtalálható a Katolikus Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat elérhetősége.

Kitértek arra, hogy a Bajcsy-kórház Szent Erzsébet-kápolnájában a mise szünetel, de a kápolna egész nap rendelkezésre áll. A plébános, Cseh Zoltán kérésre meglátogatja a betegeiket, a haldoklóknál elvégzi a liturgiát. – Kórházunk egyedi méltányosságban – kockázatbecslést követően – is biztosíthatja a kapcsolattartást. Amennyiben az osztályvezető főorvos – mérlegelve a beteg állapotát és a járványügyi helyzetet – javasolja a beteg látogatását, az orvosigazgatóság engedélyezi azt. Egyszerre egy fő 15 perces időtartamra tartózkodhat a kórteremben – fejtették ki. Jelezték azt is, hogy ünnep révén a hozzátartozók ajándékozni is szeretnének, ezért külön csomagátvételi pontot üzemeltetnek, és innen eljuttatják azokat a pácienseikhez. A csomag tartalmára, méretére vonatkozó előírásokat az intézmény honlapján mindenki megtalálhatja. A kórházba, mint mindig, 14 éven felüliek léphetnek be.

Méltóságterápia

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet úgy fogalmazott, hogy pszichiátriájuknak kiemelt szerepe van a járvánnyal jelentkező mentális betegségek gyógyításában. – A kezelőorvos külön is kérheti és kéri is a pszichiátriai kezelést az ünnep közeledtével megnövekedett számban jelentkező depressziós tünetek esetén. Pszichiátriánk betegágy mellett végezhető méltóságterápiával segíti a haldoklónak átgondolni életének legértékesebb szerepeit, segíti személyiségük integritásának, méltóságának megőrzését, javítva életminőségét élete utolsó időszakában – emelték ki.

Az Országos Onkológiai Intézet is arra mutatott rá, hogy a betegekhez nemcsak karácsonykor, hanem egész évben próbálnak minél empatikusabban fordulni, és erre a karácsonyi időszakban még fokozottabban figyelnek. – Ilyenkor az önkéntesek és az egyházi segítő személyek közreműködése is aktívabb. A vallási tevékenységek a járványügyi szabályok betartásával történnek. Emellett a karácsonyi hangulatot jelképező díszítéseket helyezünk el, karácsonyfát állítunk, gyertyákat és adventi koszorút teszünk ki – tájékoztattak. Hozzátették, hogy azon betegek, akik szeretnének hazamenni, de ez – például orvosi okból – nem lehetséges, mindenképpen szomorúbbak. Szavaik szerint ugyanakkor minden évben több olyan magányos, hátrányosabb helyzetű betegük is van, aki velük karácsonyozik és szilveszterezik, mert az intézményben érzi jobban magát – hangsúlyozták, és egyben jelezték: intézetükben nem kezelnek koronavírusos betegeket.

A gyakorlat szerint a daganatos haldoklókhoz egyszerre két ember mehet be, természetesen betartva a járványügyi előírásokat, védőfelszerelésben, amit az intézmény biztosít. – Nem lehet általános választ adni arra, hogy a családtagok hányszor jöhetnek be és mennyi ideig maradhatnak, mert az az aktuális helyzettől függ. Igyekszünk empatikus módon kezelni a kéréseket. Számos pszichológusunk van, és minden fekvőbetegosztályra beosztunk onkopszichológust, aki szükség szerint segít – tudatták.

Csak egy jó szó

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Koronavírus-ellátó központjában az egészségügyi személyzet vállalta, hogy internetes kapcsolatot hoznak létre az intézmény informatikai eszközei­nek használatával, hogy legalább karácsonykor személyes kapcsolat jöhessen létre a páciensek és hozzátartozóik között, hiszen a Covid-osztályon csak a nagyon súlyos betegeket lehet látogatni.

– Az ilyen, dátumhoz köthető ünnepek különösen fontosak az olyan beteg embertársainknak, akik valóban nem tudhatják, hány közös ünnepet tudnak még eltölteni szeretteikkel. A súlyos onkológiai betegekre különösen igaz ez a megállapítás, és ilyenkor a kezelőszemélyzet is érzi, hogy nagyon fontos a betegeknek az ünnep megélése. Karácsonykor nagyon ritka kivételtől eltekintve nincsenek kezelések, így a kórházban csak azok a betegek maradnak, akiknek a hazabocsátása egészségügyi okokból nem lehetséges vagy a szerető családi háttér nem áll rendelkezésre – fogalmaztak. Kitértek arra, hogy természetesen minden kórházi osztályon, onkológiai osztályon próbálják a körülményeket ilyenkor egy kicsit ünnepibbé tenni, gyakorlatilag mindenhol van karácsonyfa, szaloncukor vagy más apró kedvesség. S miután nincsenek kezelések és kevesebb beteg is szokott lenni az osztályokon, így a személyzetnek is van ideje, lehetősége egy kis beszélgetésre, néhány jó szó elmondására. – Amit azonban itt még mindenképp meg kell említeni, hogy Magyarországon is egyre inkább elfogadott az otthonápolás, ebben a legtöbb helyen az egészségügy orvosi és szakdolgozói segítséget, felügyeletet is tud nyújtani. Pécsett is a palliatív szakemberek nagyon sokat segítenek abban, hogy akár súlyos betegek is otthonukban tudják tölteni a karácsonyt. A betegek számára pedig ez a legfontosabb – hangsúlyozták.

Elviselni a magányt

Kérdésre kifejtették azt is, hogy az ünnepeket kórházban, egészségügyi intézményben tölteni nem kis stresszt jelent annak a páciensnek, aki erre kényszerül. Egyes betegeknél ennek következtében rossz hangulat, elkeseredettség alakulhat ki. – Egyszerű, de fontos eszköz lehet, hogy az osztályon dolgozó szakemberek igyekezzenek, amennyire erre lehetőség nyílik, ünnepi hangulatot varázsolni az osztályon, egy kisebb fenyőfa vagy akár csak fenyőág, szaloncukor olyan gesztus lehet, amely a kórházban magányosan fekvő, hozzátartozóitól elzártan gyógyuló beteg számára támogatást jelent. A gyógyító munka melletti személyes beszélgetés – ha erre lehetőség nyílik néhány perc erejéig az orvosi viziten – szintén emberibbé varázsolhatja a sok nehézséggel terhelt orvos-beteg kapcsolatot a járvánnyal sújtott időszakban is – emelték ki. Megjegyezték, fontos szerepük van ebben az ápolóknak is, akik az ápolási feladatok elvégzése mellett pszichológiai támogatást nyújtanak a gondozásukra bízott pácienseknek. Hozzátették: az ünnepek ugyanakkor a betegek egy részénél – még kórházban töltve is azokat – kiemelt fontosságú és örömteli alkalmak, ami segítség lehet a magány és az izoláltság elviselésében.

Betartva a szabályokat

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ tájékoztatott arról is, hogy a koronavírus-ellátó központban az izoláció szükségessége miatt csak a végstádiumú betegekhez tudnak egy, maximum két hozzátartozót beengedni. Ekkor nem szokták az időtartamot korlátozni, de beöltözve három óránál tovább a hozzátartozó sem maradhat. – Jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ által elrendelt látogatási tilalom van érvényben, amely alól csak az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetkörök jelenthetnek kivételt, és az arra felhatalmazottak az aktuális eljárásrend alapján adhatnak írásbeli engedélyt. Ennek egyik kitétele a végstádiumú beteg. – Nem koronavírusos haldoklók esetében az időt nem szoktuk korlátozni, persze vannak olyan időszakok, amikor nem lehetnek jelen látogatók, ilyen a vizit és az invazív beavatkozások. Haldokló daganatos beteg embertársaink esetében ugyanis teljesen természetes, hogy a közvetlen hozzátartozók az utolsó órákat, néhány napot a beteg mellett tölthessék. Erre engedélyt szoktunk adni, és az egészségügyi kormányzatnak, illetve a kórházi vezetésnek is ez a kérése, hogy ilyenkor biztosítsuk az elbúcsúzás lehetőségét. A járványügyi szabályokat a hozzátartozóknak természetesen ugyanúgy be kell tartaniuk – fogalmaztak. Kifejtették azt is, hogy azon daganatos betegek esetében, akiknél a betegség súlyos, előrehaladott, ott a hozzátartozó kérése alapján mérlegelhető az időszakos, meghatározott időhöz kötött látogatás a páciens segítése érdekében, de itt is hangsúlyozni kell a szabályok betartásának szükségességét. Pécsett is többször biztosítottak már lehetőséget a közvetlen kapcsolat megtartására.

Ajándékok és adományok

Kérdésre kifejtették azt is, hogy a koronavírus-ellátó központban, tekintettel a védőruha-használat szükségességére, az izolálás nehézségeire és az adott infrastruktúrára, a szakképzett pszichológiai segítség nem megoldott. A pszichológiai támogatást ezért a szakdolgozók és az orvosok biztosítják. – Haldokló embertársaink általában korlátozottan érzékelik a környezetükben zajló eseményeket, de mindenkinek, minden pillanatban nagyon sokat jelenthet az emberi közelség, egy-egy érintés, akár a hozzátartozóktól érkezik, akár az ápolószemélyzettől. Ezt a fajta útravaló segítséget, ha lehet, meg kell adnunk – hangsúlyozták.

A Debreceni Egyetem betegellátó intézményei­ben kórházlelkészek és pszichológusok segítenek a betegeknek a lelki traumák, az egyedüllét, a magány feldolgozásában. Az intézményben az egészségügyi ellátásban nincs különbség, az az ünnepek alatt is ugyanúgy zajlik, mint a hétköznapokban. – A különbséget a külső megkeresések, adományok, ajándékok jelenthetik, amelyeket az óvodásoktól a civil szervezeteken át az önkormányzatok képviselői juttatnak el a dolgozóknak és a betegeknek – fűzték hozzá. Az intézményben jelenleg látogatási tilalom van érvényben, ennek részleteiről a jogszabály rendelkezik. A rendkívüli látogatás minden esetben egyéni elbírálás és engedély alapján történik.

