Így veszélyeztette környezete életét és testi épségét Magyar Péter a HVG cikke szerint

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet szerint Magyar Péter politikai aktivizálódása óta a legfontosabb esemény akkor következett be, amikor a HVG – miután Magyar elkezdte előre keretezni botrányos ügyét – összefoglalt egy birtokában lévő rendőrségi jegyzőkönyvet.

A dokumentum egy 2020 utolsó napjaiban kicsúcsosodott házastársi vitát mutat be, amelynél kulcsmomentum, hogy jelen volt egy rendőr is. Egy olyan hatósági személy, aki hivatali esküt tett, és rendőri minőségében jelentés formájában meg is örökítette a történteket.

A mostani idézetek pedig a HVG-cikkből, és nem a jelentésből származnak.

„A gyerekek a vita alatt egy másik helyszínen voltak, oda Varga a rendőrautóval ment, Magyar pedig a saját kocsijával, és előbb ért oda, állítólag a rendőrautót megelőzve. Magyart nem engedték be abba a lakásba, a Varga védelmét ellátó rendőr csak a minisztert engedte be. Másfél-két órával később hagyta el Magyar a helyszínt, Varga pedig két gyerekével rendőrautóval ment Miskolcra. (…) A jelentés nem ír tettlegességről, tudomásunk szerint az ügyben nem is indult eljárás. Még úgy sem, hogy a rendőr szerint Magyar >>a gépjárművel való közlekedés során veszélyeztette a környezete életét, testi épségét, a rendőri felszólításnak vonakodva vagy egyáltalán nem tett eleget, agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltsen<<.

Tehát Magyar Péter agresszív, megbotránkoztató magatartást tanúsított, és a gépjárművel való közlekedés során veszélyeztette a környezete életét, testi épségét.

Magyar ennek kapcsán a következőket írta:

„Miután külön gépkocsival odaértünk a sógoromékhoz, a testőrök a testükkel akadályoztak meg abban, hogy a saját gyerekeimhez odamenjek. Ekkor jeleztem nekik, hogy ha ezzel a tevékenységükkel nem hagynak fel, akkor a sajtóhoz fordulok. Azóta már bánom, hogy ezt nem tettem meg.”

Magyar tehát nem cáfolta útközbeni veszélyes manővereit. Arra sem adott magyarázatot, hogy miként tudta megelőzi a városi közlekedésben a – vélhetően – jócskán előtte elindult rendőrautót. Szintén nem cáfolta a botrányos viselkedésével kapcsolatos megjegyzéseket.

Az ilyen körülmények között történő, tempós autóvezetés kockázatairól minden bizonnyal sokat tudnának mesélni a közlekedési szakértők.