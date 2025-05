Így verné szét Magyarországot a Tisza Párt ukránbarát terve

Megosztás itt:

Manfred Weber a napokban többször is élesen bírálta a magyar kormányfőt, mert ellenáll a brüsszeli akaratnak. Weber szerint Magyarország is élvezi az EU előnyeit, ez megilletné Ukrajnát is. Óriási különbségek vannak ugyanakkor aközött, hogy Magyarország milyen körülmények között csatlakozott, és aközött, hogy Ukrajna most hogyan akar csatlakozni.

Manfred Weber a magyar kormányt támadja

Ennek kapcsán Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője elmondta, pont emiatt kap rengeteg támadást a magyar kormány, hiszen transzparens módon hívja fel a figyelmet az ukrán csatlakozással járó problémákra, amit Brüsszel igyekszik elhallgatni. – Manfred Weber kijelentései jól mutatják, milyen mértékben tér el a brüsszeli politikai elit valóságérzékelése a tagállamok érdekeitől. Magyarország csatlakozása idején – 2004-ben – béke, stabilitás és kiszámíthatóság jellemezte Európát – emelte ki.

