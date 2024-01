Így vélekedik az utca embere a bérletügyről + videó

Megosztás itt:

Az Építési és közlekedési miniszter most Debrecenből üzent a főpolgármesternek. Lázár János emlékeztette: minden évben 6 milliárd forintos összegről megy a vita, miközben a főváros „térdig jár a pénzben”. Hozzátette: most is volt egy méltányos és fair ajánlatuk, de ezt nem fogadta el Budapest vezetése. A tárcavezető ugyanakkor bejelentette: újabb ajánlatot tesz Karácsony Gergelynek.

Végül arra jutottam, hogy teszek egy újabb ajánlatot, persze nem tudom, hogy a fővárosban még mindig pihennek-e........Mi elfogadjuk a Volán-, a HÉV- és MÁV-járatokon a Budapest-bérletet, a budapesti önkormányzat pedig fogadja el az ország- és vármegyebérleteket. Március 1-jéig áll az ajánlatom

- tette hozzá.

Lázár János hangsúlyozta: ez egy fair ajánlat, ami a budapestieknek is hasznos. A tárcavezető hozzátette: az ajánlattal kapcsolatban várja Karácsony válaszát.

A Magyar Nemzet megkérdezte a tömegközlekedést igénybe vevőket, hogy mit gondolnak a kialakult helyzetről.

Szinte kivétel nélkül mindenki rossznak tartaná, ha megváltozna a jelenlegi rendszer, mint mondták, ez nagyban megnehezítené a munkába járást is. Lázár János javaslatát azonban pozitívan fogadták, és bíznak benne, hogy a főváros végre hajlandó megállapodni a minisztériummal.