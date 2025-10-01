Így vélekedik a magyarok többsége Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviseléséről + videó
2025. október 01., szerda 12:13
| HírTV
A választókorúak közel kétharmada nem ért egyet azzal, hogy politikusok közéleti eseményeken fegyvert hordjanak, a megkérdezettek több mint fele pedig támogatja a hatóságok döntését, amellyel visszavonták a Tisza Párt politikusának fegyverviselési engedélyét – derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből.
A Tisza Párt elnöke korábban szeptember végére ígérte, hogy bemutatják a jelöltjeiket, pár nappal ezelőtt azonban már visszakoztak, hogy végül november elejére halasztották a Tisza képviselőjelöltjeinek bemutatását.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Harcban állunk az Európai Bizottsággal a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj megőrzése miatt, és ha az ellenzéken múlik, ezek nem is maradnak meg – hívta fel rá a figyelmet Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár.
Ma kezdődik a nemzeti konzultáció kérdőíveinek postázása Budapesten, november elejére, közepére, országszerte mindenki megkapja őket - mondta Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Harcosok órája című online műsorban.