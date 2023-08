Így várják a tetőzést Drávaszabolcsban

Megosztás itt:

Győrben még nem kellett lezárni a rakpartot a Rába miatt. Ott a folyó a következő órákban fog tetőzni. Az árvíz ellen 200 ember éjjel-nappal folyamatosan védekezik.

Tovább árad a Dráva is a somogyi és baranyai szakaszokon. Drávaszabolcsban is már a közelgő tetőzést várják. A településen folyamatos a védekezés, akár rekord közeli vízszintet is elérhet a folyó.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kiemelte: az elmúlt években végrehajtott árvízvédelmi fejlesztések és az új létesítmények jól vizsgáztak.

A Dráva Barcsnál szerdán tetőzött 536 centiméteren a vízszint még mindig nagyon magasan van és erős a folyó sodrása is. A helyi szabad strand egésze teljesen víz alatt áll, míg a hajókikötőből sem sok látszik ki a víz alól, így az augusztus végére tervezett programokat is le kellett mondani.