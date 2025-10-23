Keresés

2025. 10. 23. Csütörtök
Belföld

Így van ez egy család életében is – Dobrev Klára a Nagy Imre emlékháznál felejtette ki Apró Antalt a családi albumból

2025. október 23., csütörtök 13:20 | Hír TV
DK kommunizmus Nagy Imre 1956 Dobrev Klára MTI Apró Antal Gyurcsány Ferenc álszentség

Döbbenetes pofátlanság október 23-án: Dobrev Klára, a kommunista megtorlások egyik kulcsfigurájának, Apró Antalnak az unokája, Nagy Imre emlékházánál beszélt a "múlt bűneinek elutasításáról". A DK elnöke szerint "így van ez egy család életében is". Pontosan. Publicisztikánk bemutatja, mit "felejtett ki" a családi krónikából.

  • Így van ez egy család életében is – Dobrev Klára a Nagy Imre emlékháznál felejtette ki Apró Antalt a családi albumból

Döbbenetes pofátlanság október 23-án: Dobrev Klára, a kommunista megtorlások egyik kulcsfigurájának, Apró Antalnak az unokája, Nagy Imre emlékházánál beszélt a "múlt bűneinek elutasításáról". A DK elnöke szerint "így van ez egy család életében is". Pontosan. Publicisztikánk bemutatja, mit "felejtett ki" a családi krónikából.

 A pátosz és a jövő szolgálata

Az MTI híre szerint Dobrev Klára, a DK elnöke (aki történetesen Gyurcsány Ferenc volt felesége) és jelenleg a kommunisták egyik utódpártját vezeti, a Nagy Imre Emlékháznál emlékezett meg 1956 hőseiről. A Facebook-posztjában emelkedett gondolatokat osztott meg arról, hogy "nemzeti ünnepeink a múltból indulnak, de a jövőt szolgálják", és hogy a múlt tisztelete arról is szól, hogy "mit utasítunk el abból, amit elődeink tettek".

Eddig tiszta sor. Egy átlagos politikai megemlékezés, ha nem tudnánk, ki az, aki beszél.

 A családi album kifelejtett lapjai

A publicisztikánk legérdekesebb része Dobrev Klára saját mondata: "Tovább visszük az értékeket, tanulunk a hibákból, és elutasítjuk a bűnöket. Így van ez egy nemzet, és így van ez egy család életében is."

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a történelmet nem felejtő olvasóink is látják, ez a mondat egy döglött akták-szintű beismerés vagy egy példátlan pofátlanság. Nézzük meg, Dobrev Klára "családjának" mely "bűneit" kellene elutasítani 1956 kapcsán:

A nagyapa: Dobrev Klára anyai nagyapja Apró Antal, a Kádár-rezsim egyik legfőbb, kőkeményvonalas oszlopa, aki felelős Nagy Imre haláláért.

A megtorlás: Apró Antal magasrangú tagja volt annak a pártvezetőségnek, amelyik leverte a forradalmat, és amelyik döntött a "Népbírósági Tanács" felállításáról.

A kivégzés: Apró Antal személyesen elnökölt azon az Elnöki Tanács ülésén, amely elutasította Nagy Imre és mártírtársai kegyelmi kérvényét, ezzel megpecsételve a sorsukat.

Amikor tehát Dobrev Klára Nagy Imre házánál arról beszél, hogy "szembenézni vele, megérteni, és tanulni belőle", miközben a saját nagyapja az egyik hóhéra volt annak az embernek, akire épp emlékezik, az a politikai képmutatás olyan szintje, amire nehéz szavakat találni. Ráadásul Dobrev, jelenleg a néhai Apró Antal kommunista pártjának az egyik utódpártját vezeti.

A politikai örökség

Dobrev Klára pártja, a Demokratikus Koalíció, pontosan annak a kommunista elitnek a szellemi és politikai örököse, amelyik 1956-ban vérbe fojtotta a nemzetet. Ők azok, akik ma Brüsszelben ugyanazzal a birodalmi arroganciával próbálják rákényszeríteni az akaratukat Magyarországra, ahogy azt a szovjetek tették.

A mai Békemenet pontosan ez ellen az álszentség ellen vonul. A nemzet ma azokra emlékszik, akiket Dobrev Klára politikai és biológiai felmenői elárultak és meggyilkoltak.

