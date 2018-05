„Így űzte el Orbán Budapestről Sorost”

„Így űzte el Orbán Viktor Budapestről Soros Györgyöt” – ezzel a címmel közöl elemzést a The Atlantic. Az amerikai hírportál azt is fejtegeti, lép-e valamit az Európai Unió arra, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok magyarországi irodáját Berlinbe költöztetik, illetve hogy közeleg a Stop Soros! törvény elfogadása, amellyel tovább nehezítik az itthon működő civil szervezetek dolgát. A The Atlantic idézi a Nyílt Társadalom Intézet európai igazgatóját, aki a költözéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: tudtuk, hogy egyszer be fog következni, de még mindig sokkos állapotban vagyok.